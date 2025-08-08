快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／攝影
台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／攝影

台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但民眾上網發現官網首頁，網路購票系統因為開賣時瞬間流量過大，導致大家在瀏覽頁面時，一度產生延遲或當機狀況，館方當即在臉書留言表示，「請稍待一下。不便之處，敬請見諒。」經統計一天內已有超過7千人買到優惠券。

歷經14年籌建，台中海洋館8月21日將開館試營運，受到地方民眾的關切，館方指出，台中海洋館未來除了有全台最多水母種類的水母展區，半開放式的企鵝展區，還有模擬高美濕地的體驗區，可脫鞋涉水，近距離觀察濕地生物。

台中海洋館同時公布成人票價500元、學生軍警優待票400、博愛票250元，設籍清水、梧棲居民憑證優惠價400元，6歲以下免費，8月21日起至9月25日試營運票價8折，更公布父親節上午8時開放預購，受到不少民眾的青睞，一早就守在電腦前等待購票，未料一上線就發現網路卡卡，不但產生延遲或當機狀況，讓大家不知所措。

台中海洋館隨後在臉書官網留言「感謝您的支持與體諒！」表示網路購票系統因為瞬間流量過大，在您瀏覽頁面時可能會產生延遲或當機狀況，請稍待一下。不便之處，敬請見諒。隨後館方表示，系統在下午恢復正當，已有7000多人完成訂票。

台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／翻攝臉書
台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／翻攝臉書
台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／翻攝臉書
台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但因為開賣時瞬間流量過大，導致網路購票系統一度產生延遲或當機狀況。記者黑中亮／翻攝臉書

海洋館 台中市 父親節

延伸閱讀

導演潘客印奪下紐約亞洲電影節大獎　父親節衣錦還鄉重返彰化

久未同框傳婚變！范姜彥豐父親節曝新動態 「未見粿粿身影」

楊昇達父親節報喜！40歲名模妻「戰勝身體限制」懷孕了

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

相關新聞

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但民眾上網發現官網首頁，網路購票系統因為開賣時瞬間流量過大，導致大家在瀏...

台中大坑6步道搶通明開放 尚有8條封閉復建

台中大坑風景區14條登山步道受連日豪雨影響發生災損，市府第一時間全部封閉，經連日搶修後，副市長鄭照新今現勘後宣布，大坑1...

台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與...

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。