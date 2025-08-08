台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但民眾上網發現官網首頁，網路購票系統因為開賣時瞬間流量過大，導致大家在瀏覽頁面時，一度產生延遲或當機狀況，館方當即在臉書留言表示，「請稍待一下。不便之處，敬請見諒。」經統計一天內已有超過7千人買到優惠券。

歷經14年籌建，台中海洋館8月21日將開館試營運，受到地方民眾的關切，館方指出，台中海洋館未來除了有全台最多水母種類的水母展區，半開放式的企鵝展區，還有模擬高美濕地的體驗區，可脫鞋涉水，近距離觀察濕地生物。

台中海洋館同時公布成人票價500元、學生軍警優待票400、博愛票250元，設籍清水、梧棲居民憑證優惠價400元，6歲以下免費，8月21日起至9月25日試營運票價8折，更公布父親節上午8時開放預購，受到不少民眾的青睞，一早就守在電腦前等待購票，未料一上線就發現網路卡卡，不但產生延遲或當機狀況，讓大家不知所措。

台中海洋館隨後在臉書官網留言「感謝您的支持與體諒！」表示網路購票系統因為瞬間流量過大，在您瀏覽頁面時可能會產生延遲或當機狀況，請稍待一下。不便之處，敬請見諒。隨後館方表示，系統在下午恢復正當，已有7000多人完成訂票。