快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大坑6步道搶通明開放 尚有8條封閉復建

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
連日豪雨重創台中大坑14條步道，市府全數封閉搶修，今副市長鄭照新等人現勘。記者趙容萱／攝影
連日豪雨重創台中大坑14條步道，市府全數封閉搶修，今副市長鄭照新等人現勘。記者趙容萱／攝影

台中大坑風景區14條登山步道受連日豪雨影響發生災損，市府第一時間全部封閉，經連日搶修後，副市長鄭照新今現勘後宣布，大坑1、3-1、5-1、8、9，以及9-1號等6條登山步道明天起開放通行；其餘8條納入第二階段災修復建工程，持續封閉管制。

鄭照新說，這次災損範圍廣泛，包含邊坡土石滑動、步道設施毀損及聯外道路崩坍等，影響市民登山安全及通行。市府災後盤點，確認大坑1號等6條步道災損程度較輕微，適合優先搶修，經觀光旅遊局、建設局與水利局同步搶通聯外道路時，風管所則全面修復步道設施，明天起開放通行，歡迎市民朋友重返山林，欣賞大坑自然風光。

觀旅局長陳美秀說明，其餘災損較為嚴重的步道，包括2、3、4、5、6、7、10及中台科大觀音山登山步道共8條，將納入第二階段災修復建工程，考量安全因素，仍維持封閉管制，呼籲市民請依循現場公告指示，切勿前往封閉區域，共同維護山林安全。

風管所說明，這次以10號步道0K＋750受創最為嚴重，長達100公尺的邊坡坍塌，寬達40公尺，以及步道也被沖毀，近期將發包復建。

風管所提醒，山區午後天氣變化大，偶有陣雨發生，建議登山前務必查詢氣象資訊，並隨時注意自身安全，也請市民持續關注大坑風景區最新消息，以掌握其他步道開放資訊，更多旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」、臉書及IG查詢。

連日豪雨重創台中大坑14條步道，市府全數封閉搶修，今副市長鄭照新（中）等人現勘。記者趙容萱／攝影
連日豪雨重創台中大坑14條步道，市府全數封閉搶修，今副市長鄭照新（中）等人現勘。記者趙容萱／攝影

災損 災後 台中市 鄭照新 登山步道

延伸閱讀

盧秀燕訪澳洲…綠嗆盧快回台中坐鎮搶修 藍嗆綠別轉移中央救災不力

罷免即時開票／台中3席藍委「不同意罷免」全面領先 他嗨喊：台灣民主仍舊閃耀

台中大里潑水節今消暑登場 鄭照新、黃國昌讚地方盛事

唯一罷綠案藍營火力全開 許淑華喊話：713是對賴清德不信任投票

相關新聞

台中海洋館父親節開賣試營運優惠票券 首日7千人同時上線當機

台中海洋館今天早上開賣試營運全票種8折優惠票券，但民眾上網發現官網首頁，網路購票系統因為開賣時瞬間流量過大，導致大家在瀏...

台中大坑6步道搶通明開放 尚有8條封閉復建

台中大坑風景區14條登山步道受連日豪雨影響發生災損，市府第一時間全部封閉，經連日搶修後，副市長鄭照新今現勘後宣布，大坑1...

台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與...

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。