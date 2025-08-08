台中大坑6步道搶通明開放 尚有8條封閉復建

台中大坑風景區14條登山步道受連日豪雨影響發生災損，市府第一時間全部封閉，經連日搶修後，副市長鄭照新今現勘後宣布，大坑1、3-1、5-1、8、9，以及9-1號等6條登山步道明天起開放通行；其餘8條納入第二階段災修復建工程，持續封閉管制。

鄭照新說，這次災損範圍廣泛，包含邊坡土石滑動、步道設施毀損及聯外道路崩坍等，影響市民登山安全及通行。市府災後盤點，確認大坑1號等6條步道災損程度較輕微，適合優先搶修，經觀光旅遊局、建設局與水利局同步搶通聯外道路時，風管所則全面修復步道設施，明天起開放通行，歡迎市民朋友重返山林，欣賞大坑自然風光。

觀旅局長陳美秀說明，其餘災損較為嚴重的步道，包括2、3、4、5、6、7、10及中台科大觀音山登山步道共8條，將納入第二階段災修復建工程，考量安全因素，仍維持封閉管制，呼籲市民請依循現場公告指示，切勿前往封閉區域，共同維護山林安全。

風管所說明，這次以10號步道0K＋750受創最為嚴重，長達100公尺的邊坡坍塌，寬達40公尺，以及步道也被沖毀，近期將發包復建。

風管所提醒，山區午後天氣變化大，偶有陣雨發生，建議登山前務必查詢氣象資訊，並隨時注意自身安全，也請市民持續關注大坑風景區最新消息，以掌握其他步道開放資訊，更多旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」、臉書及IG查詢。