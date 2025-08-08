中元減燒紙錢！彰化縣「以功代金」做公益 捐款300元以上獲贈小植栽
為宣導中元節減燒紙錢措施，彰化縣環保局從今天起到9月28日推出「中元減燒利人天」活動，鼓勵民眾「以功代金」超商捐款，並舉辦4場快閃愛心活動，凡捐款即可獲贈文創咖啡包一 包， 捐款300元以上再送「田尾小植栽」1分。
環保局舉辦的快閃愛心活動，首場是今天下午一到三時在員林市大全聯舉行，另三場分別遈8月24日上午9時到11時在彰化秀水彰化靜思堂、9月13日上午9時到12時在芬園挑水古道、9月21日上午9時到12時在東螺溪欒樹節舉行。
環保局表示，今年中元節推出「中元減燒利人天」活動，從今天起到9月28日，前往四大超商以功代金捐款並指定「彰化縣」社福團體，即可憑超商捐款收據，上傳至彰化環保局紙錢清運Line帳號(ID:@158kcebh) 可兌換環保局向社福團體訂製的「文創咖啡包」乙份，並且，單筆捐款金額達300元以上，捐款300元以上再送「田尾小植栽」1分，相關訊息到以（4）7119356電話洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言