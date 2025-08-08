快訊

路徑變數大！楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署曝「1走法」恐發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

返鄉拍「我家的事」 導演：讓世界看見是社頭幸福

中央社／ 彰化8日電

電影「我家的事」由導演潘客印透過鏡頭，詮釋對家鄉彰化縣社頭鄉的記憶，他今天返鄉表示，這部電影讓世界多處觀眾看見是社頭的幸福，只要電影繼續被看到，他就心滿意足。

彰化縣社頭鄉公所與社頭鄉民代表會、社頭鄉農會及牽猴子股份有限公司今天共同舉辦電影「我家的事」社頭首映記者會，導演潘客印及主演藍葦華、高伊玲等人出席。

潘客印接受媒體聯訪表示，很多看著他成長的長輩今天都前來給予祝福，還叫出與他名字音似的小時候綽號「客運」，令他又驚又喜；從小在社頭長大的他到台北打拚10餘年，拍片歷程實屬不易，「我家的事」到世界許多地方讓當地觀眾看見，是社頭的幸福，因此只要電影繼續被看到，他就心滿意足。

今年37歲、畢業於淡江大學大眾傳播學系的潘客印說，出社會後從事拍攝電視廣告、網路影片，他想將辛苦成果留在大家的心裡久一點，所以開始學寫劇本，拍了2部短片得到支持，才有機會拍攝「我家的事」。

社頭鄉公所表示，潘客印帶著劇組返鄉，將社頭記憶包括磨石子地板、母親的拷克機、客廳即工廠等場景，透過鏡頭記錄下來，並在台鐵社頭車站、社頭國中等地取景拍攝。

公所指出，「我家的事」將於9月12日全台上映，劇情講述家庭成員之間故事，已獲多項國內外影視獎項肯定，更於紐約亞洲影展拿下最佳劇情片獎。社頭鄉長蕭浚二說，感謝導演透過鏡頭向全世界介紹社頭，讓大家看見社頭。

電影 社頭鄉

延伸閱讀

《神鬼戰士》電影音樂會亞洲首演 下週登台

《無名指》郭富城x許恩怡 與重病女兒從衝突到和解

新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展策展人陳志漢專訪：紀錄片不是結果，而是公共討論的開始

《南方時光》入圍西班牙國際影展 曹仕翰導演用影像紀錄高雄人特有的率直

相關新聞

台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與...

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

廣角鏡／南投鹿谷百年梯田 傳統工法修復

秀峰社區發展協會在農村發展及水土保持署協助下，運用現地石材與節能減碳資材，搭配「乾砌石工法」、「牛踏層」等傳統技藝工法，...

地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地

遠離台中市區都心，海線地區有如另一個世界，大數人的印象多數停留在台中港、高美濕地，卻不知特有的港區藝術中心及清水眷村文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。