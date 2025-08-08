返鄉拍「我家的事」 導演：讓世界看見是社頭幸福

電影「我家的事」由導演潘客印透過鏡頭，詮釋對家鄉彰化縣社頭鄉的記憶，他今天返鄉表示，這部電影讓世界多處觀眾看見是社頭的幸福，只要電影繼續被看到，他就心滿意足。

彰化縣社頭鄉公所與社頭鄉民代表會、社頭鄉農會及牽猴子股份有限公司今天共同舉辦電影「我家的事」社頭首映記者會，導演潘客印及主演藍葦華、高伊玲等人出席。

潘客印接受媒體聯訪表示，很多看著他成長的長輩今天都前來給予祝福，還叫出與他名字音似的小時候綽號「客運」，令他又驚又喜；從小在社頭長大的他到台北打拚10餘年，拍片歷程實屬不易，「我家的事」到世界許多地方讓當地觀眾看見，是社頭的幸福，因此只要電影繼續被看到，他就心滿意足。

今年37歲、畢業於淡江大學大眾傳播學系的潘客印說，出社會後從事拍攝電視廣告、網路影片，他想將辛苦成果留在大家的心裡久一點，所以開始學寫劇本，拍了2部短片得到支持，才有機會拍攝「我家的事」。

社頭鄉公所表示，潘客印帶著劇組返鄉，將社頭記憶包括磨石子地板、母親的拷克機、客廳即工廠等場景，透過鏡頭記錄下來，並在台鐵社頭車站、社頭國中等地取景拍攝。

公所指出，「我家的事」將於9月12日全台上映，劇情講述家庭成員之間故事，已獲多項國內外影視獎項肯定，更於紐約亞洲影展拿下最佳劇情片獎。社頭鄉長蕭浚二說，感謝導演透過鏡頭向全世界介紹社頭，讓大家看見社頭。