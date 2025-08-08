快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

台中消防局推親子闖關　讓孩子了解爸爸工作日常

中央社／ 台中8日電

今天是父親節，台中市消防局舉辦「消防帥老爸」親子主題活動，邀請消防員與孩子近200人一同參與，希望讓眷屬透過闖關活動學習正確防災觀念，也讓家人知道「爸爸都在忙什麼」。

活動今天在消防局辦公大樓舉辦，結合暑期消防營，設有射水滅火、學習心肺復甦術、模擬情境搜索、繩索垂降、地震避難等5項關卡，讓消防員與孩子共同參與，了解消防工作並臨場體驗。

台中市消防局副局長楊元吉會中表示，消防人員平時要面對災害現場的各種壓力，肩負起守護民眾生命財產。希望透過活動，讓孩子們親身體會爸爸工作的挑戰，也從中學習正確防災觀念，同時讓消防員能在工作與家庭間取得平衡。

陳姓消防員說，平時忙於工作，要靠妻子幫忙照顧孩子，透過活動也讓家人知道「爸爸都在忙什麼」，能共度活動，是最棒的父親節禮物。

爸爸 消防員

延伸閱讀

PGO TIG DCline限時優惠登場！父親節×開學季雙檔齊發

緬懷爸爸 朱立倫：這是他走後第一個父親節

火裡來水裡去壓力大 專家「解壓4招」促消防員身心健康

影／南消推「雙軌救護派遣機制」 線上醫療加雙重電擊完成救命任務

相關新聞

台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與...

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

廣角鏡／南投鹿谷百年梯田 傳統工法修復

秀峰社區發展協會在農村發展及水土保持署協助下，運用現地石材與節能減碳資材，搭配「乾砌石工法」、「牛踏層」等傳統技藝工法，...

地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地

遠離台中市區都心，海線地區有如另一個世界，大數人的印象多數停留在台中港、高美濕地，卻不知特有的港區藝術中心及清水眷村文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。