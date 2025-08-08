台中消防局推親子闖關　讓孩子了解爸爸工作日常

今天是父親節，台中市消防局舉辦「消防帥老爸」親子主題活動，邀請消防員與孩子近200人一同參與，希望讓眷屬透過闖關活動學習正確防災觀念，也讓家人知道「爸爸都在忙什麼」。

活動今天在消防局辦公大樓舉辦，結合暑期消防營，設有射水滅火、學習心肺復甦術、模擬情境搜索、繩索垂降、地震避難等5項關卡，讓消防員與孩子共同參與，了解消防工作並臨場體驗。

台中市消防局副局長楊元吉會中表示，消防人員平時要面對災害現場的各種壓力，肩負起守護民眾生命財產。希望透過活動，讓孩子們親身體會爸爸工作的挑戰，也從中學習正確防災觀念，同時讓消防員能在工作與家庭間取得平衡。

陳姓消防員說，平時忙於工作，要靠妻子幫忙照顧孩子，透過活動也讓家人知道「爸爸都在忙什麼」，能共度活動，是最棒的父親節禮物。