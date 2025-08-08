台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與關心雪梨僑界等行程，昨晚已抵布里斯本，雪梨30小時鐵人訪問成果豐碩。

台中國際會展中心將於今年底開幕，盧昨參訪亞太指標性場館「雪梨會展中心」(ICC Sydney)，深入了解其營運模式、空間設計與永續理念，為台中國際會展中心啟用預作準備。

盧秀燕表示，雪梨會展中心自2016年啟用以來，每年舉辦超過700場國際活動，吸引逾130萬名與會者，為城市形象與經濟挹注強大動能，其採公私合營（PPP）模式，由新南威爾斯州政府主導建設、全球知名場館營運團隊ASM Global 經營管理，展現政府與企業協作的成功典範。建築設計除滿足現代會展需求，亦重視永續理念，包括雨水回收、自然採光與綠色能源應用，獲LEED金級認證，值得台中借鏡。

盧說，台中國際會展中心即將啟用，市府將積極引進國際展覽及會議活動，並結合台中市完善的交通、旅宿與「前店後廠」產業優勢，打造具產業推動力與城市魅力的會展新地標。

經發局指出，市府將持續借鏡國際成功經驗，推動以民眾需求為核心的公共建設，透過會展中心與超巨蛋等重大計畫，為台中注入經濟動能與城市美學，迎向國際舞台。

盧秀燕昨也參訪位於達令港旁、由建築大師隈研吾設計的 The Exchange（鳥巢）。該建築外觀以木材纏繞構成螺旋造型，象徵開放與社區融合，內部涵蓋圖書館、市集、美食、創客工坊及托育中心等多元設施，是雪梨市中心集生活、文化與觀光於一體的城市地標。

盧表示，對於許多重大建設規劃，雪梨跟台中可說是「英雄所見略同」，同樣都邀請世界知名建築師來設計，不論是日前參訪的新南威爾斯美術館，與台中綠美圖一樣由日本建築師妹島和世設計，又或是The Exchange（鳥巢）與台中巨蛋，同樣由日本建築師隈研吾設計，希望不只打造功能性場域，更希望成為國際級地標。