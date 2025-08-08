曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊，引來參拜民眾駐足觀看。

「真的太壯觀了！」彰化縣議員賴清美表示，她每逢初一、十五都會前往福安宮參拜，今早抵達時就看到滿牆棉被迎風晾曬，顏色繽紛整齊，畫面相當吸睛。她笑說，這樣的景象讓人聯想到萬國旗在風中飄揚。

福安宮主委曾添進表示，香客大樓為大通舖設計，可容納約20人，主要接待進香團體。雖不如近年流行的套房式香客住宿受歡迎，但每年白沙屯媽祖遶境與重大廟會期間，仍是一位難求。為維護環境品質，香客大樓備有上百件棉被，每年定期清洗並曬太陽，確保提供乾淨、舒適的睡眠空間。

曾添進說，下雨太久了，棉被悶太久。廟方員工將大批棉被一一搬出，沿著陽台與通道擺放晾曬，也成為這座百年宮廟一景。