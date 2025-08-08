快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港福安宮香客大樓出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化伸港福安宮香客大樓出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊。圖／彰化縣議員賴清美提供

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊，引來參拜民眾駐足觀看。

「真的太壯觀了！」彰化縣議員賴清美表示，她每逢初一、十五都會前往福安宮參拜，今早抵達時就看到滿牆棉被迎風晾曬，顏色繽紛整齊，畫面相當吸睛。她笑說，這樣的景象讓人聯想到萬國旗在風中飄揚。

福安宮主委曾添進表示，香客大樓為大通舖設計，可容納約20人，主要接待進香團體。雖不如近年流行的套房式香客住宿受歡迎，但每年白沙屯媽祖遶境與重大廟會期間，仍是一位難求。為維護環境品質，香客大樓備有上百件棉被，每年定期清洗並曬太陽，確保提供乾淨、舒適的睡眠空間。

曾添進說，下雨太久了，棉被悶太久。廟方員工將大批棉被一一搬出，沿著陽台與通道擺放晾曬，也成為這座百年宮廟一景。

不少民眾看到這幕趣味畫面，紛紛拿起手機拍照分享，有民眾說「曬被曬出宮廟日常的可愛」，也有人認為比飯店還貼心。

彰化伸港福安宮香客大樓出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化伸港福安宮香客大樓出現壯觀「棉被大軍」，約7、80件棉被整齊掛在陽台與走廊牆邊。圖／彰化縣議員賴清美提供
中部天氣放晴，伸港福安宮香客大樓出現壯觀的曬被畫面。圖／彰化縣議員賴清美提供
中部天氣放晴，伸港福安宮香客大樓出現壯觀的曬被畫面。圖／彰化縣議員賴清美提供

睡眠 白沙屯媽祖

延伸閱讀

丹娜絲風災善款 綠委邀三重宮廟聯合捐款110萬

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

珍貴高級菇菌2小時大變身！網紅野外實拍 「披白紗」奇景驚豔網友

影／南投暴雨見奇景 網驚「電線桿是男的」台電回應了

相關新聞

曬被大軍出動！連日陰雨終放晴 伸港福安宮香客大樓現壯觀奇景

中部地區7月底起連續降雨超過一週，直到近日天氣放晴，民眾終於迎來久違的陽光，趕緊曬衣、曬棉被。彰化伸港福安宮香客大樓也出...

台中會展中心年底啟用 盧秀燕雪梨鐵人參訪為台中部署

台中市長盧秀燕率團訪澳洲雪梨，陸續拜訪新南威爾斯美術館、新南威爾斯州議會、達令港THE EXCHANGES（鳥巢） 、與...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

廣角鏡／南投鹿谷百年梯田 傳統工法修復

秀峰社區發展協會在農村發展及水土保持署協助下，運用現地石材與節能減碳資材，搭配「乾砌石工法」、「牛踏層」等傳統技藝工法，...

地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地

遠離台中市區都心，海線地區有如另一個世界，大數人的印象多數停留在台中港、高美濕地，卻不知特有的港區藝術中心及清水眷村文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。