地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地
遠離台中市區都心，海線地區有如另一個世界，大數人的印象多數停留在台中港、高美濕地，卻不知特有的港區藝術中心及清水眷村文化園區，也同樣呈現在地獨有的文化百年風貌，雖不同於台中市其他藝文景點的熱絡，卻是結合眷村豐富文化基底及藝術特色，將成為富有歷史底蘊又具現代魅力的文化場域。
翻過大度山，來一場台中海線探訪文化之旅，首先可以前往港區藝術中心，這裡是中部重要的展演場所，空間建築仿閩南合院的設計風格，是中部少數具備園林書院格調的展演場所，在古樸典雅中帶有鄉土傳統氣質，不定期舉辦各藝文活動，假日也有來自各地的老人聚集在中心的迴廊，即興演出南管、民謠、歌仔戲。
相鄰的清水眷村文化園區，源自日治時期日本海軍燃料廠眷舍，戰後由國民政府接收並轉作國軍空軍計畫的官兵眷舍。自1996年實施「國軍老舊眷村改建條例」以來，原眷戶搬遷後，園區被劃為眷村文化保存區；目前鎮政路西側的第一期修復工程已於2017年完成並開放社團、藝術家進駐使用。
清水小願文創總幹事楊培亨表示，清水眷村除保存各級軍官住宅類型外，也保留了植栽及稻田景觀，走在高低起伏的屋頂與狹長的巷弄，彷彿穿梭時光隧道，增添文化旅遊的深度外，近來更在稻田中挖掘出兩千年的中社考古遺址，從出土陶片的初步整理分析，更顯示出番仔園文化的特徵。
楊培亨說，目前園區已有清水小願藝術館、海灣故事協會繪本館、生活美學協會藍染及賈瑪莉編織染結工作室等4個團隊進駐，加上原眷村診療所已修復完成將可舉辦展覽，園區設置眷村常設展示館、眷村食藝苑、工藝微型文創區、體驗旅館、社團進駐、藝術進駐及主題展示館等多樣功能空間，成為不同於台中審計、北屯、光復新村及彩虹眷村之外，另一番不同味道的眷村文化。
