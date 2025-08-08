準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需轉托，找不到海線其他公托、準公托名額，控市府僅提供聯絡資料，未積極協助；市府回應，已主動聯繫家長，會盡力轉介其他托嬰中心或保母。

判決指出，該托嬰中心一名托育人員2022年7月底離職，托嬰中心負責人8月初仍在衛福部系統中將其登記在自家名下，法院判決托嬰中心犯偽造文書罪，處拘役40天、可易科罰金確定。

台中市社會局表示，判決確定後，已函文中央，衛福部認定該托嬰中心不實登載資料，已構成準公托作業要點中「以詐術提供不實或失效資料」，依規從7月16日終止與該中心的準公托契約，追繳準公托補助費用558萬元。

該托嬰中心的送托家長昨在在台中市議員王立任陪同下開記者會，家長反映海線公托、準公托資源不足，詢問社會局時得到需轉介到北屯、西屯，不符家長需求，而海線私立托嬰中心雖有名額，但索價2萬至2萬5000元，比起公托的3000元至5000元也差距過大。

議員王立任說，已接到31名家長反映，呼籲市長盧秀燕與社會局，轉介不是丟出資料就了事，應該要更加積極協助，也要注意海線托育資源分配問題。

社會局回應，已聯繫家長轉介，另外透過議員協調，該中心收托的孩童中，40名已順利銜接幼兒園或有其他安排，26名孩童持續送托中；該中心雖然退出準公托，家長6個月內仍可領取每月1.3萬元托育補助，此外保母也是準公托的一環，送準公托保母同樣可領每月1.3萬元補助。