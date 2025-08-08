聽新聞
0:00 / 0:00

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中海線1間托嬰中心被撤銷公托資格，需要轉托的家長（中、右）找不到資源，請求民代幫忙。記者陳敬丰／攝影
台中海線1間托嬰中心被撤銷公托資格，需要轉托的家長（中、右）找不到資源，請求民代幫忙。記者陳敬丰／攝影

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需轉托，找不到海線其他公托、準公托名額，控市府僅提供聯絡資料，未積極協助；市府回應，已主動聯繫家長，會盡力轉介其他托嬰中心或保母

判決指出，該托嬰中心一名托育人員2022年7月底離職，托嬰中心負責人8月初仍在衛福部系統中將其登記在自家名下，法院判決托嬰中心犯偽造文書罪，處拘役40天、可易科罰金確定。

台中市社會局表示，判決確定後，已函文中央，衛福部認定該托嬰中心不實登載資料，已構成準公托作業要點中「以詐術提供不實或失效資料」，依規從7月16日終止與該中心的準公托契約，追繳準公托補助費用558萬元。

該托嬰中心的送托家長昨在在台中市議員王立任陪同下開記者會，家長反映海線公托、準公托資源不足，詢問社會局時得到需轉介到北屯、西屯，不符家長需求，而海線私立托嬰中心雖有名額，但索價2萬至2萬5000元，比起公托的3000元至5000元也差距過大。

議員王立任說，已接到31名家長反映，呼籲市長盧秀燕與社會局，轉介不是丟出資料就了事，應該要更加積極協助，也要注意海線托育資源分配問題。

社會局回應，已聯繫家長轉介，另外透過議員協調，該中心收托的孩童中，40名已順利銜接幼兒園或有其他安排，26名孩童持續送托中；該中心雖然退出準公托，家長6個月內仍可領取每月1.3萬元托育補助，此外保母也是準公托的一環，送準公托保母同樣可領每月1.3萬元補助。

托嬰 托育 保母 衛福部 盧秀燕 海線地區

延伸閱讀

台中某托嬰中心登載不實遭撤銷準公托 30多名孩童家長怨難轉托

綠營指盧秀燕出訪棄市民不顧 藍營駁不知所謂

豪雨重創中南部 中市民進黨團議員「捐1日所得」助重建

台中議會民進黨團提普發5萬元 國民黨批刻意炒作

相關新聞

地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地

遠離台中市區都心，海線地區有如另一個世界，大數人的印象多數停留在台中港、高美濕地，卻不知特有的港區藝術中心及清水眷村文化...

準公托突遭撤銷 台中海線家長怨轉托難

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月...

廣角鏡／南投鹿谷百年梯田 傳統工法修復

秀峰社區發展協會在農村發展及水土保持署協助下，運用現地石材與節能減碳資材，搭配「乾砌石工法」、「牛踏層」等傳統技藝工法，...

好消息！斥資逾億元 台中西屯、南屯4路道改善工程快動工了

台中市西屯區西屯路二段、台灣大道、環中路，與南屯區向上路等4條主要道路因長期車流量大，道路龜裂嚴重，經民代爭取到1.01...

中市北屯區廍子路700巷路面塌陷 市府會勘後啟動修復作業

台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，台中市政府水利局、養護工程處、住宅處及北屯區公所等今前往現場勘查，釐清塌陷原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。