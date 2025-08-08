聽新聞
台中新光三越 業者盼9月底復業 市府將嚴格審核

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰黃寅／台中報導
新光三越台中中港店最快9月底可復業。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店最快9月底可復業。圖／新光三越提供

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，昨傳出有百貨供應商接獲通知，新光三越預計在9月底復業。新光三越表示，目前各樓層正進行整修，提前向供應商說明，將依規定申請，盼在9月底核可與恢復營運。中市府表示，尚未收到申請通知，將嚴格把關，沒有時間表限制。

新光三越氣爆後，大樓外牆破損滿目瘡痍，十樓至十二樓毀損嚴重；目前台灣大道側的建築外牆，仍搭建鷹架與防護網，市政北七路側的外牆鷹架已拆除；有供應商傳出，新光三越將於9月底恢復營運；社群媒體上也有櫃姐「哽咽」發文「終於等到這一天」。

新光三越表示，台中中港店依修復整建計畫，各樓層將經由相關專業技師簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架拆除後，依規申請恢復使用；若經核可後，預計今年9月底可恢復營運。

不過，台中市都發局表示，目前尚未收到業者的申請，也沒有恢復營業的時間表；依新光三越修復計畫，應盤點各專業施工、修繕項目，包括外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等管線等，修復後必須經由各專業人員審查與簽證，再經第三方公正單位專業簽證。

市府表示，各樓層變更使用及室內裝修部分，需經專業設計及簽證、台中市建築師公會審查後，再送都發局核備；整體工程完工後，業者須正式提出「建築物恢復使用」申請，經核准後才能正式復業，以公眾安全為主，沒有任何時間設限。

新光三越傳出9月底復業時，不少消費者很期待，但有專櫃人員、供應商說，未收到訊息。

新光三越氣爆

