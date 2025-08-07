快訊

好消息！斥資逾億元 台中西屯、南屯4路道改善工程快動工了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯、南屯區4條主要道路近期改善施工，今舉辦施工前說明會。圖／立委廖偉翔提供
台中市西屯區西屯路二段、台灣大道、環中路，與南屯區向上路等4條主要道路因長期車流量大，道路龜裂嚴重，經民代爭取到1.0182億元改善經費，近期將施工。立委廖偉翔今參與施工前說明會時說，請相關單位落實通知工作，如期如質完工。

今天的施工前說明會，包括廖偉翔，市議員黃馨慧、劉士州、張廖乃綸參與。台中市建設局說，這四路段改善工程總經費合計超過1億185.2萬元，包括台灣大道（環中路口至光明路橋）總經費1063萬元，第一階段將於8月9日夜間施工；西屯路二段（太原路至文心路）總經費1077.2萬元，預計於9月上旬施工；環中路（台灣大道至西屯路）人行道總經費5600萬元，預計於8月20日動工；南屯向上路（忠勇路至精科路）總經費2445萬元，預計於8月25日動工。

廖偉翔說，感謝國土署與台中市建設局支持，共同會勘後即提出改善計畫，順利獲得經費核定。提醒施工團隊在施工前務必落實通知附近居民及商家，清楚告知施工時段與交通改道資訊；他會持續關心工程進度，確保工程能夠如期如質完工。

黃馨慧表示，西屯、南屯仍有多處路段需要改善，例如聯合服務處接獲反映，南屯區忠勇路一帶缺乏人行道，人車爭道相當危險，建設局應積極盤點並提出計畫，再由立委協助向中央爭取經費，提升用路安全。

劉士州指出，部分路段因路幅過寬而設置庇護島，導致斑馬線採斜向設計，建議規畫單位應再評估斑馬線是否能夠「一次走完」，盡量拉直或縮短行走距離，讓行人走起來更為順暢。

張廖乃綸表示，近年西屯路二段不少路面重鋪後又因漏水挖補，造成資源浪費與道路反覆破壞，水管測漏應該列入工程前置作業，避免剛鋪好的路又被開挖。對此，建設局回應，在刨封施工前，將會同步進行水管測漏作業，降低重複施工機率。

台中市西屯、南屯區4條主要道路近期改善施工，今舉辦施工前說明會。圖／立委廖偉翔提供
