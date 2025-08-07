海洋教育嘉年華台中場科博館登場 趣味體驗中探索海洋
「2025年海洋教育嘉年華巡迴展」台中場今天在國立自然科學博物館登場，深入介紹台灣在海洋保育、科技創新與資源永續方面的努力，邀請民眾在趣味體驗、闖關遊戲中探索海洋。
「2025年海洋教育嘉年華巡迴展」活動由海洋委員會指導，國立科學工藝博物館與科博館共同主辦。今天開幕式由禮物盒劇團短劇「守護海洋歷險記」揭開序幕，帶領觀眾踏上搶救海洋的奇幻旅程，見證海洋中的「垃圾怪」變身「回收俠」，展期至8月17日止。
科博館館長黃文山表示，期盼藉由此次嘉年華活動吸引更多人走進博物館，從參與中培養海洋素養與行動力。科工館館長李秀鳳分享，海洋具備調節氣候的重要功能，盼透過嘉年華闖關活動，提升民眾對海洋與地球環境的關注與行動力。
海洋委員會主任秘書劉國烈提及，面對2050淨零碳排目標，「自然碳匯」是關鍵，其中包括海洋中的「紅樹林」與「海草床」等藍碳系統，該藍碳方法學今年7月已獲環境部審議通過，未來將持續推進，發揮海洋在氣候行動中的積極作用。
科博館科教組助理研究員劉冠任指出，「水下無人載具（ROV）的奇幻之旅」是今年亮點之一，這項載具模擬深海機器人，「不怕高壓、耐得住黑暗」的特性。活動展區中，就設有真實ROV機體展示，該機體搭載攝影鏡頭與各式感測器，能深入人類難以到達的深海環境，協助研究、探勘與水下作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言