聽新聞
0:00 / 0:00
中市北屯區廍子路700巷路面塌陷 市府會勘後啟動修復作業
台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，台中市政府水利局、養護工程處、住宅處及北屯區公所等今前往現場勘查，釐清塌陷原因及位置，並表示，已緊急啟動修復作業，並同步設置警示標誌與交通引導措施。
住宅處說，當地民眾7月22日透過1999市政專線反映，並提供塌陷照片，經查疑似為社區圍牆下方、靠近現有巷道交界處地層下陷，然而近日連日豪雨影響，疑造成原塌陷範圍擴大，鋪面出現下陷情形。
勘查結果顯示，此次塌陷區域屬社區私人土地位置，初步研判是在豪雨期間因地下箱涵排水沖刷導致路面塌陷。因位於供公共通行巷道周邊區域，有明顯安全風險，經釐清權責，將由建設局養護工程處依規辦理後續修復，確保整體環境安全。
市府呼籲，民眾如近期需通行廍子路700巷，請配合現場交通引導與警示標誌，並隨時留意最新交通與施工資訊，共同維護社區與公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言