中市北屯區廍子路700巷路面塌陷 市府會勘後啟動修復作業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，初步研判因地下箱涵排水沖刷導致。圖／台中市政府提供
台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，初步研判因地下箱涵排水沖刷導致。圖／台中市政府提供

台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，台中市政府水利局、養護工程處、住宅處及北屯區公所等今前往現場勘查，釐清塌陷原因及位置，並表示，已緊急啟動修復作業，並同步設置警示標誌與交通引導措施。

住宅處說，當地民眾7月22日透過1999市政專線反映，並提供塌陷照片，經查疑似為社區圍牆下方、靠近現有巷道交界處地層下陷，然而近日連日豪雨影響，疑造成原塌陷範圍擴大，鋪面出現下陷情形。

勘查結果顯示，此次塌陷區域屬社區私人土地位置，初步研判是在豪雨期間因地下箱涵排水沖刷導致路面塌陷。因位於供公共通行巷道周邊區域，有明顯安全風險，經釐清權責，將由建設局養護工程處依規辦理後續修復，確保整體環境安全。

市府呼籲，民眾如近期需通行廍子路700巷，請配合現場交通引導與警示標誌，並隨時留意最新交通與施工資訊，共同維護社區與公共安全。

台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，市府緊急啟動修復作業。圖／台中市政府提供
台中市北屯區廍子路700巷部分路面塌陷擴大，市府緊急啟動修復作業。圖／台中市政府提供

標誌 豪雨

