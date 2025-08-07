聽新聞
盧秀燕勘災安慰80多歲老婦...被誣指是羅智強母 地方人士助澄清
有綠色側翼粉專貼出台中市長盧秀燕日前勘災時抱著一名婦人畫面，質疑是「擺拍演員」，還問是「羅小強的誰？」暗指該名婦人是國民黨立委羅智強母親。羅智強今澄清他並不認識該名婦人，並怒批，政治攻擊竟然卑劣到連老人家都不放過。另據了解，該名婦人姓朱，當時是看到市長前去勘災，一時情緒激動而抱著市長哭。
羅智強今表示，政治起碼要有人性，賴清德發動的大罷免，點燃了全台灣仇恨的惡火。他在該側翼粉專貼文底下留言「盧秀燕市長抱的女士，我並不認識。但你們踩著別人的悲傷，說她是擺拍演員，你們最好先去學會怎麼寫『人性』兩個字！至於底下那些攻擊我母親的留言，我已全部截圖蒐證。羞辱我，我可以忍，羞辱我母親，我絕不姑息！」也表示，攻擊他母親的留言已全部蒐證，絕不姑息。
據台中市北屯區長陳宗祈以及大坑里第13鄰房姓鄰長表示，該名戴著眼鏡的白髮老婦人是受災的天星社區80多歲的住戶朱太太，7月28日豪雨土石流衝入社區造成4戶受災，朱太太住家雖未受災，但看到市長前往勘災，一時情緒激動，忽然抱著市長哭，市長當時也停下腳步安慰朱太太，表示市府會全力協助救災復建。
