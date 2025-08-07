盧秀燕出訪澳洲 前往新南威爾斯州議會交流

台中市長盧秀燕率團參訪澳洲，今天在台灣駐雪梨辦事處長吳正偉陪同下，前往新南威爾斯州議會進行交流。盧秀燕表示，因應全球經濟挑戰，希望未來澳洲政府也能持續給予支持。

盧秀燕5日深夜率團搭機前往澳洲，今天由吳正偉陪同，前往新南威爾斯州議會拜訪，與新州議會上議院議長、副議長及友台小組主席舉行早茶會，並交換意見。

台中市政府發布新聞稿指出，盧秀燕在會談中為台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會（WHA）發聲。州議會也表達對於台灣民主制度的活力和韌性印象深刻，透過跨黨派合作，推動共同利益。

盧秀燕表示，台灣與澳洲是理念相近的民主國家，特別感謝州議會對於台灣的友好和支持，台中藉由城市互訪增加雙邊互動，因應全球經濟挑戰，希望未來澳洲政府也能持續給予支持。

盧秀燕在會中也針對朝野互動交換意見，她提到，澳洲議會長期以跨黨派聯盟形式取得穩定多數，民主國家需要透過論辯來取得共識，州議會也認同民主制度容許不同的聲音，台澳雙方皆是重視民主，珍惜民主，對於民主非常堅持。

市府指出，席間州議會友台小組主席以澳洲俗諺舉例，朋友分為兩種，夏天的朋友與冬天的朋友，夏天的朋友是錦上添花，冬天的朋友是雪中送炭，不離不棄，時值澳洲冬季，大讚台灣與中市府訪團是冬天的朋友。

盧秀燕則邀請澳方代表參加大墩美展開幕式，並邀請議長等人未來親訪台中，除了可以享用更多道地美食，更能親身感受城市文化與觀光魅力，盼雙方於智慧製造、科技融合及永續城市等面向深化合作。