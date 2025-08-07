彰化縣愛心共融日上路 停車位等問題仍沒解決共融有難度

彰化縣有8處文化場館、26鄉鎮市圖書館，自去年12月把每月第三周星期三訂為愛心共融日，歡迎身心障礙人士及團體進入文化場域，但縣內身障人士和團體多不知道愛心共融日，也認為停車等障礙問題長期存在沒改善，愛心共融日將徒具虛名。

彰化縣審計室查核彰化縣所屬文化場所的展演場館，部分缺乏障礙硬體設施，友善服務措施未妥適，允宜研謀改善，營造友善公共環境。文化局收到查核報告後回覆，已辦理場館服務人員的身障者教育訓練，並設置無障礙參觀動線引導標誌與導覽圖，並整合所屬場館將每月第三周的星期三訂為愛心共融日，提供身障者團體導覽服務。

文化局去年11月29日在官網發布，為響應12月3日「國際身心障礙者日」的精神，彰化縣政府整合公有文化場所，自今年12月份起每月第三周的星期三訂為「愛心共融日」，主要用意呼籲社會各界共同營造一個友善無礙的公共文化空間。

縣政府使管課障礙審查委員許宗煥今表示，身為縣內身障團體一員，未接獲團體來函通知縣政府訂定愛心共融日，目前身障者感到困擾的身障停車位不足、停車位畫設在馬路邊不在館所廣場內、場館內斜坡道過陡，有些歷史建築改成的藝文場館進出不便，身障者在外面逛逛就離開等問題，一直未獲解決。