台中沙鹿耆老陳國馨身後喪葬費家屬捐出 遺愛人間

中央社／ 台中7日電

台中沙鹿區六路里長陳永祥的父親陳國馨日前辭世，遺屬捐喪葬費遺愛人間，民政局長吳世瑋今天前往靈前致奠，感謝陳國馨長年對地方付出與耕耘，期盼他堅毅奉獻的精神長存人心。

陳國馨告別式今天上午舉行，吳世瑋代表市長盧秀燕出席公祭，率領沙鹿區長劉素幸及公所人員在靈前致奠，表達市府對地方耆老的敬意與哀悼；告別式公祭儀式前，先進行傳統「點主」儀式，吳世瑋擔任點主官。

吳世瑋指出，陳國馨青年時期從商，經營布匹、雜貨、化妝品及食用油等多項買賣，與妻子育有3男2女；民國65年與兄弟合資創辦「洽維毛巾工廠」，後續成立「星維紡紗廠」及中部首間私人經營的「洽維加油站」，民國80年赴越南創立「國維貿易股份有限公司」，開拓海外市場，推動台灣毛巾產業邁向國際。

家屬為傳承陳國馨一生樂善好施、無私奉獻的大愛精神，選擇以簡約莊重方式舉辦喪葬儀式，將節省下來費用捐贈給消防局、在地國中小學及宮廟等單位，用於添購消防設備、提升校園學習資源、協助弱勢學生改善就學條件與生活環境，實質回饋社會。

