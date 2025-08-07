台中沙鹿耆老陳國馨身後喪葬費家屬捐出 遺愛人間

最近在新聞版面上，看見蓋在山坡、滯洪池裡的光電板被颱風吹壞，豪雨過後水土流失、泥水橫流，業者也遲未清理、汙染農地的慘況；在彰化偏鄉的農村裡，則有一群農漁民頭綁布條、拿著「農民種田不種電」手板，上街頭抗爭的激烈場面。兩相對照，不禁感歎台灣的光電之亂不僅惡化，且無盡頭。 另一種景況是日前在台北的蔦屋書店展出的「尋潮・拾潮─彰化潮間帶永續飲食特展」，策展人從海上蚵田出發，串連芳苑潮間地景、海岸漁村與內陸農村，構築一條從海而陸、由過去走向未來的永續行動路徑，盼看展人理解在地生活紋理。一群生態廚師則走進產地學習，回到都市的冷氣房裡，端出一道道承載潮間帶記憶的料理，將海岸的故事傳遞到消費者的餐桌。

2025-08-07 14:54