去年韓國旅客來台人數突破百萬 台中觀旅局決定組團搶攻市場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將組成觀光旅宿業者推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供
台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將組成觀光旅宿業者推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供

去年韓國來台旅客人次已突破百萬，穩居來台旅客前三大來源市場，台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將以「台灣感性・台中相遇」為主題，組成觀光旅宿業者推廣團搶攻韓國市場，8月中旬前進首爾舉辦觀光推介會與B2B商務媒合交流，展現台中豐富的旅遊資源與感性魅力。

觀旅局長陳美秀表示，根據交通部觀光署統計，2024年韓國來台旅客人次已突破百萬；台中擁有完善的交通樞紐與接待能量，台中國際機場國際航線年成長幅度高達135%，加上大韓航空與德威航空直飛仁川、台灣虎航新增直飛濟州航班，讓台韓之間的旅遊往返更加便利，成為中台灣重要觀光門戶。

陳美秀並說，推廣團成員包含台中觀光公協會、地接旅行社、旅宿業者及伴手禮品牌等36個單位共45位代表，將拜會韓國旅行業協會、首爾市觀光協會、大韓航空、Hana Tour與Mode Tour等單位，將持續透過「台灣感性・台中相遇」主軸，結合四季特色資源，打造多元主題行程，不斷強化台中在國際觀光市場的品牌能見度與吸引力，讓更多韓國旅客走進台中觀光。

台中觀旅局指出，「台灣感性」近年已在韓國社群媒體掀起熱潮，台中正是最能體現此精神的代表城市，融合現代都市氛圍與人文慢旅特質，適合深度探索與體驗，為呼應這股風潮決定走出國門，完整呈現台中市的多元風貌。

台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將組成觀光旅宿業者推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供
台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將組成觀光旅宿業者推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供
去年韓國來台旅客人次已突破百萬，穩居來台旅客前三大來源市場，台中觀旅局將組推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供
去年韓國來台旅客人次已突破百萬，穩居來台旅客前三大來源市場，台中觀旅局將組推廣團搶攻韓國市場。圖／台中市觀旅局提供
台中濱海自行車道可串連著名景點高美溼地，可觀賞高美濕地黃昏日落的潮汐變化。圖／台中市觀旅局提供
台中濱海自行車道可串連著名景點高美溼地，可觀賞高美濕地黃昏日落的潮汐變化。圖／台中市觀旅局提供

