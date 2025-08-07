快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

台中新光三越盼9月底復業 市府：簽證後依規申請

中央社／ 台中7日電

台中新光三越百貨2月13日發生氣爆後，暫停營業至今，業者盼9月底復業；台中市都發局今天表示，須經專業技師簽證與第三方公正單位確認等，業者始能依規申請恢復使用。

台中新光三越於今年2月13日發生氣爆釀5死，全棟場館暫停使用進行修復整建，對於業者希望9月底復業，台中市政府都市發展局表示尊重，將請新光三越依規完成各項法定作業及程序後，並將依規依序進行審查。

都發局表示，新光三越台中中港店先前依「整體整建修復至可供使用計畫」，進行修復整建作業，原計畫工期是到民國114年11月，目前正依規申請變更到9月，同時依規申請各樓層室內裝修及變更使用，後續將須經專業技師簽證，依規修復及第三公正單位確認，始能依規向都發局申請恢復使用。

都發局指出，依據「整體整建修復至可供使用計畫書」，盤點各專業施工、修繕項目，包括外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電、空調等，此修復計畫將經各專業檢查人針對有損壞應修復及無損壞安全無虞部分整棟盤點修復，並由專業簽證負責，且經第三方公正單位專業簽證後，始能依規申請恢復使用。

由於新光三越原本送出的整體修復計畫，工期到114年11月，都發局認為，因此業者在申請各樓層室內裝修和變更使用時，同時需依規檢討調整整體施工計畫，希能提前到114年9月底，有關此部分，都發局將依規審查，以維公共安全。

有關修復計畫涉及的外牆修復、各樓層變更使用及室內裝修部分，都發局指出，都須經專業技師簽證、台中市建築師公會審查後，併經都發局備查、消防局消防審查合格後，才能完成變更使用及室內裝修程序，取得施工許可。

都發局長李正偉重申，全案須以公共安全第一為最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用，絕對以市民及消費等公共安全為第一考量。

簽證 台中市

延伸閱讀

停業半年的台中新光三越傳出9月底復業 新光三越說話了

美國今秋國際新生恐跌4成 多轉去英國、亞洲

全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了

潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

相關新聞

去年韓國旅客來台人數突破百萬 台中觀旅局決定組團搶攻市場

去年韓國來台旅客人次已突破百萬，穩居來台旅客前三大來源市場，台中觀旅局為拓展國際觀光市場，宣布將以「台灣感性・台中相遇」...

那小小可愛的芳苑漁村 光電之惡與濕地之美

最近在新聞版面上，看見蓋在山坡、滯洪池裡的光電板被颱風吹壞，豪雨過後水土流失、泥水橫流，業者也遲未清理、汙染農地的慘況；在彰化偏鄉的農村裡，則有一群農漁民頭綁布條、拿著「農民種田不種電」手板，上街頭抗爭的激烈場面。兩相對照，不禁感歎台灣的光電之亂不僅惡化，且無盡頭。 另一種景況是日前在台北的蔦屋書店展出的「尋潮・拾潮─彰化潮間帶永續飲食特展」，策展人從海上蚵田出發，串連芳苑潮間地景、海岸漁村與內陸農村，構築一條從海而陸、由過去走向未來的永續行動路徑，盼看展人理解在地生活紋理。一群生態廚師則走進產地學習，回到都市的冷氣房裡，端出一道道承載潮間帶記憶的料理，將海岸的故事傳遞到消費者的餐桌。

注意！南投埔里水資源回收中心 埋管施工交管至8月底

南投埔里水資源回收中心新建工程進度已近9成，近日展開埋設排汙出水管線工程，考量施工將動用大型機具，並須橫越育溪路，該路段...

停業半年的台中新光三越傳出9月底復業 新光三越說話了

台中新光三越今年2月13日發生氣爆事故，百貨店王遭重創也因此停業至今，經過半年來的修復、重建，現在傳出新光三越台中中港店...

全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月...

氣爆後…台中新光三越傳9月底復業？ 櫃姐和VIP聽到這麼回應

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業，但據記者詢問部分專櫃，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。