注意！南投埔里水資源回收中心 埋管施工交管至8月底

南投埔里水資源回收中心新建工程進度已近9成，近日展開埋設排汙出水管線工程，考量施工將動用大型機具，並須橫越育溪路，該路段（安七街口至南環路口）自即日起至8月底，每天上午8時至下午5時封閉禁行，用路人務必配合改道。

縣府近年推動汙水下水道系統建設，繼南投、草屯、竹山等市鎮，埔里鎮水資源回收中心也於2022年10月動土，而其第一期新建工程加上3年試運轉費用為2億9428萬元，總經費為中央補助94%、縣府配合款6%，目前工程進度將近9成。

由於，水資源回收中心近日展開管線埋設工程，施工期間將動用大型機具，且須橫越育溪路，基於安全考量，縣府已委請當地公所、埔里警分局及其義交中隊協助，針對施工路段從即日實施交通安全管制措施，以確保周邊民眾及用路人安全。

埔里義交中隊表示，為配合埔里水資源回收中心管線埋設工程，該中隊協助實施道路改道勤務，施工管制路段為育溪路（安七街口至南環路口），封閉時間為每天上午8時至下午5時，如遇雨天就停止施工，交管措施預計持續至8月底。

縣府則表示，埔里水資源回收中心第一期新建完工後就會展開試運轉，屆時每日可處理4500噸的生活汙水，有效提升當地汙水處理量，唯完工前會進行管線埋設或接管工程，施工期間若造成不便，盼民眾體諒配合，遵循交管人員指揮管制。