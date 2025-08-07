停業半年的台中新光三越傳出9月底復業 新光三越說話了

台中新光三越今年2月13日發生氣爆事故，百貨店王遭重創也因此停業至今，經過半年來的修復、重建，現在傳出新光三越台中中港店復業時間表，預計9月底恢復營運。

新光三越台中中港店停業半年來，專櫃人員為了生計，需暫時流浪到其他據點營業，9月底的復業時間表正好趕上年度最大檔周年慶，對百貨從業人員、台中新光三越主顧客來說都是件好消息。