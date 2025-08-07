快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中新光三越現況。圖／新光三越提供
台中新光三越現況。圖／新光三越提供

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。對此，新光三越表示，台中中港店各樓層修復整作業已審核完成，若經核可後，預計9月底恢復營運。

新光三越說明，新光三越台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。

台中市都市發展局表示，新光三越若要復業須在建物改善完成後，依規定向市府申請，經核准方能復業；目前市府尚未收到新光三越的復業申請。

台中新光三越今年2月13日發生氣爆。圖／報系資料照
台中新光三越今年2月13日發生氣爆。圖／報系資料照

百貨 台中市

延伸閱讀

氣爆後…台中新光三越傳9月底復業？ 櫃姐和VIP聽到這麼回應

氣爆後…台中新光三越傳9月底復業櫃姐哽咽迎喜訊 業者說話了

潮流教父NIGO咖哩品牌「CURRY UP」首登台 新光三越A11快閃店獨家商品搶先看

內幕／新光三越董事會砲聲隆隆 未來注定不平靜

相關新聞

全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月...

注意！南投埔里水資源回收中心 埋管施工交管至8月底

南投埔里水資源回收中心新建工程進度已近9成，近日展開埋設排汙出水管線工程，考量施工將動用大型機具，並須橫越育溪路，該路段...

停業半年的台中新光三越傳出9月底復業 新光三越說話了

台中新光三越今年2月13日發生氣爆事故，百貨店王遭重創也因此停業至今，經過半年來的修復、重建，現在傳出新光三越台中中港店...

氣爆後…台中新光三越傳9月底復業？ 櫃姐和VIP聽到這麼回應

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業，但據記者詢問部分專櫃，都...

彰化首座青創基地釋出低價辦公空間 開放設籍者申請

為協助青年降低創業初期成本，彰化縣政府在圓林園推出首座公辦創業空間「圓林園青創基地」，提供4間獨立辦公室與30席共同工作...

好危險！ 神岡居民每天行車閃坑洞 民代爭取重鋪路面年底完工

台中神岡區庄前里位於傳統聚落與工業區交界，神林路與神岡東街是居民通勤與物流車輛的重要路線，但多年來路面老舊龜裂、下陷坑洞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。