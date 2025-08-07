全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了
台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。對此，新光三越表示，台中中港店各樓層修復整作業已審核完成，若經核可後，預計9月底恢復營運。
新光三越說明，新光三越台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。
台中市都市發展局表示，新光三越若要復業須在建物改善完成後，依規定向市府申請，經核准方能復業；目前市府尚未收到新光三越的復業申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言