全台百貨店王復業！台中新光三越氣爆後…傳9月底復業 業者證實了

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業。對此，新光三越表示，台中中港店各樓層修復整作業已審核完成，若經核可後，預計9月底恢復營運。

新光三越說明，新光三越台中中港店依「整體整建修復至可供使用計畫」修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師（單位）簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。