氣爆後…台中新光三越傳9月底復業？ 櫃姐和VIP聽到這麼回應

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死悲劇，今傳出有百貨廠商陸續接到新光三越通知，將在9月底復業，但據記者詢問部分專櫃，都稱尚未收到訊息，還有VIP貴賓室客戶說，如果有一定會通知他們，但是截至目前並未收到任何復業消息。

一位女裝店員說，截至目前尚未收到任何復業消息，她自己也很期待能回新光三越做生意，這也是很多死忠客人的願望。另名知名品牌生活用品女店員亦說，氣爆後曾數度傳出可能復業的時間，但最後都證實並非真實，他們目前未收到任何消息。

一名VIP貴賓室客戶說，如果要復業，她一定會接到通知，但日前百貨公司只是詢問她怎未到位在世貿的二館消費，她則坦白告知不喜歡二館的型態，還是希望回到新光三越消費。

台中市都市發展局表示，新光三越若要復業須在建物改善完成後，依規定向市府申請，經核准方能復業；目前市府尚未收到新光三越的復業申請。新光三越表示，公司盼9月底能復業，因此將計畫告知廠商準備，會向市府申請復業。