彰化首座青創基地釋出低價辦公空間 開放設籍者申請

為協助青年降低創業初期成本，彰化縣政府在圓林園推出首座公辦創業空間「圓林園青創基地」，提供4間獨立辦公室與30席共同工作空間，共可容納42人，租金最低每月僅500元，即日起至今年8月31日止開放設籍彰化的民眾申請。

基地位於管理樓A棟2樓，空間分為「共同工作空間」與「獨立辦公室」兩種。共同工作空間提供30個座位，月租500元，適合個人創業者或自由工作者使用；獨立辦公室每間約4坪，共4間，每月租金2000元，適合微型創業團隊進駐。

彰化縣長王惠美表示，青年創業常苦無適合空間與資源，圓林園青創基地就是希望以平價、共享的模式，提供創業者起步平台，減輕創業壓力，創造更多青年願意返鄉、留鄉創業的可能。

縣府青年發展處指出，基地預計9月底完工啟用，基地提供青年作為公司及商業登記地使用，空間可享有共享設施，包括會議室、交誼廳、茶水間、影印機、辦公桌等，並免收水電費。基地設有門禁卡系統，不分平假日全天候開放，方便使用。

為鼓勵在地創業，申請資格為個人、團體或公司行號，至少有1名成員設籍彰化，首次進駐以一年為期，可申請延長兩次，每次一年，最多三年。