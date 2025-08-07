聽新聞
好危險！ 神岡居民每天行車閃坑洞 民代爭取重鋪路面年底完工
台中神岡區庄前里位於傳統聚落與工業區交界，神林路與神岡東街是居民通勤與物流車輛的重要路線，但多年來路面老舊龜裂、下陷坑洞，嚴重影響行車安全，立委楊瓊瓔接獲地方反映後，隨即爭取建設局投入310萬元改善神林路，神岡東街則協助市府提案，成功爭取中央與地方分擔經費各半。
台中市神岡區神林路與神岡東街路面老舊破損、多處坑洞補丁，庄前里里長張鎮正說，這兩條路是村里居民每天出門的要道，因為附近工廠林立，重車頻繁進出，導致不少路段出現龜裂、下陷情形，騎機車遇上坑洞真的很危險，影響居民通行與重車行駛安全。
市議員羅永珍指出，庄前里是神岡的重要交通樞紐，尤其神林路為大型貨車常行路段，若不及時改善鋪面，恐造成行車危險。因此與楊瓊瓔一同協調中央資源，合力爭取620萬元經費，改善總長近1公里的道路鋪面。
立委楊瓊瓔表示，神林路與神岡東街道路改善工程將採短期封路方式施作，提醒市府提前公告，引導居民改道，減少交通衝擊，並籲民眾施工期間務必配合交通改道措施，工程完成後將帶來更平整、安全的道路環境。
建設局養工處指出，神林路將刨鋪長度600公尺、寬12公尺路面，工程經費310萬元，預計10月底前完工。至於神岡東街改善工程由神岡區公所主辦，AC路面全面刨除重鋪，自神岡路至神林路長度約390公尺、寬度約10.8公尺，工程經費同樣為310萬元，預定今年底前動工。
