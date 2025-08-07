沒有鋼筋混凝土！鹿谷百年梯田用石頭與竹子拼出永續新風景
南投縣鹿谷鄉的百年水梯田再度煥發生機！秀峰社區發展協會在農村發展及水土保持署協助下，運用現地石材與節能減碳資材，搭配傳統技藝工法，修復已有百年歷史的「坪仔頂水梯田」，並打造成環境教育解說場域，獲得2025年建築園冶獎肯定。
坪仔頂水梯田於今年2月修復完成，3月邀請秀峰國小師生參與插秧活動，共同種下在地品種鹿光米，推廣傳統農耕與梯田文化。秀峰村長曾文香與社區發展協會理事長黃炩炤也捲起褲管親自下田，示範傳統耕作，場面熱絡。
黃炩炤表示，水梯田過去以種植水稻為主，因年久失修，加上921地震導致灌溉溝渠受損，長期荒廢。如今在農村再生計畫協助下，重新引水修復，不僅喚回社區記憶，也讓學童透過親身參與，更深入認識家鄉文化。
南投分署長傅桂霖指出，此次修復工程強調「復舊如舊」，護坡依地形採乾砌石工法，具備保護坡腳、孔隙排水與生態友善功能；田埂則導入傳統「牛踏層」技藝，增強保水與蓄水能力。過程中也邀請老石匠與耆老共襄盛舉，重現石板伯公、田埂小徑與竹編藝術等農村景觀。
農水署指出，水梯田是台灣少數仍存的傳統農耕地景，也是許多珍稀物種的重要棲地。此次復舊全區未使用鋼筋混凝土，選用在地石材、竹材與國產木料，展現生態友善、節能減碳與永續精神。未來稻米收成後，將提供社區綠色照顧據點作為供餐使用，落實低碳飲食，結合教育、農業與社福，為中部地區傳統農業地景保存樹立新典範。
