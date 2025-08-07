快訊

慶祝父親節 台中市表揚逾700名模範爸爸

中央社／ 台中7日電

明天就是父親節台中市政府今天表示，今年共表揚逾700名模範父親，日前市長盧秀燕還和近400名模範父親合照，感謝所有父親為家庭與社會的付出，並祝父親節快樂。

台中市政府發布新聞稿說明，今年台中市共表揚逾700名模範父親，台中市社會局日前於市府集會堂舉辦「模範父親與市長有約」合照活動，近400名模範父親及親友約2500人參與。

盧秀燕表示，父親是沉穩、無畏且堅韌的靠山，作為市長同時也身為母親，深刻體悟父母們兼顧家庭、教養與事業的不易。父親除了肩負家庭幸福的責任，也在各行各業打拚，甚至投身公益、關懷弱勢，從小愛到大愛，是安定社會重要的力量。

社會局指出，每位模範父親都「各懷絕技」，有著令人敬佩的故事。北屯區百歲的林朝筆興建無數大廟，傳承文化與信仰；大甲區的陳政治積極爭取創立東明國小，還推動農業機械化、培植良質米榮獲神農獎，現年83歲仍擔任調解委員，為社會奉獻從未停歇。

還有霧峰區的鄭年振創辦樹脂公司，經濟不景氣時堅持保障員工薪資，事業有成後長期捐助社福單位；來自大安區的吳進添經常與鄰里分享自種蔬菜，樂於助人、真誠良善，可謂社區溫暖的散播者。

社會局說明，這個屬於爸爸的日子，向所有獲獎的模範父親致敬，感謝爸爸們辛勤付出，與市府攜手共築愛與溫暖的幸福家園。

台中市 社會局 父親節

