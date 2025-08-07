快訊

台中光復新村路樹被剃了大光頭 文資處：文化景觀須依指引修剪

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區光復新村早被列為「文化景觀」一草一木要修剪都必須事先請示市文化資產處，依修剪指引而行。未料日前有財政局雇工把一棵40多年老樹剃了光頭，氣得當地的坑口里長王中興直跳腳，向區公所和相關單位反映。文化資產處長李智富上午說，財政局雇工修剪的確有誤，已函文通知改善。

王中興說，這棵老樹位在新生路69巷1號和3號房舍間，平日長得好好的，但日前卻有工程車前往施工，不僅把房內的樹修剪了，也把位在路旁的這棵樹給剃了大光頭。經他了解，雇工自稱是財政局指派修剪。經他說明這是文化景觀不得任意修剪後，雇工才離去，路邊就獨留這1棵光頭樹。

李智富說，光復新村裡的一草一木都已列為文化景觀，若要修剪須請示文資處，文資處會給修剪指引。該處房舍雖是財政局代管，但也須根據文資處發給的修剪指引進行。至於房舍外、路邊的路樹一般由區公所維護，區公所因已知僅能局部修剪，不必每次請示。

他說，經向財政局了解，雇工是認為該樹有病蟲害而主動修剪，但若依程序而言，仍須請示文資處，以確定如何處理。

台中市光復新村裡一棵列為文化景觀的40多年老樹被剃了光頭。圖／王中興提供
台中市光復新村裡一棵列為文化景觀的40多年老樹被剃了光頭。圖／王中興提供

