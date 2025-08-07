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遭土石流沖毀 草屯搶修雙冬簡易自來水

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站。圖／草屯鎮公所提供

連日豪雨影響，南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。公所昨持續調派人力、機具搶修，協調自來水公司提供臨時供水站，盼盡快恢復正常用水。

草屯鎮公所指出，鎮內雙冬地區無自來水，長年靠簡易自來水系統支應，近期豪雨不斷，旱溪溪水暴漲，甚至發生土石流，當地簡易自來水管線被土石沖毀，連預備井也受損失去功能，導致600多戶居民無水可用。

「打開水龍頭，半滴水都沒有。」草屯鎮民代表洪坤助說，大量土石和湍流沖壞了簡易自來水水頭，毀損不少水管，維修得循山路找管線逐段清查，但部分山路也因土石阻斷或淘空，須先搶通道路才能搶修管線系統。

雙冬簡易自來水管理委員會說，當地主要簡易自來水管線至少有5條，其中有一條受損狀況較嚴重，已被土石掩埋，到目前還無法全面了解災損狀況，後續得動用重機具開挖維修。

草屯鎮長簡賜勝與鎮代會主席陳文忠勘查雙冬災況，簡賜勝說，近日加緊調派人力及重機具持續搶通道路，同步搶修管線接水。另協調自來水公司設臨時供水站，後續與縣府及水公司合作盼盡快恢復正常用水。

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