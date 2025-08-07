聽新聞
台中不依標誌標線號誌行駛 違規嚴重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，今年1月至7月告發23萬餘件。圖／台中市警局提供
台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，統計今年一到七月共取締交通違規23萬6421件，平均一天開罰逾千件。其中以「不依標誌、標線、號誌行駛」違規最嚴重，高達18萬5177件，遠高於排名第二的「闖紅燈」5萬452件，超出三倍以上。

市警局指出，自近年針對百大與各分局前十大易肇事路口，逐步於全市68處路口設置科技執法設備後，交通事故有明顯下降。光是今年截至7月底，科技執法路口共發生事故1083件，較去年同期減少516件，降幅達47%；死傷人數也由去年同期的1064人降至666人，減少398人，降幅為37.4%。

違規取締數據顯示，今年上半年前三大違規類型依序為：不依標誌標線號誌行駛共18萬5177件；闖紅燈共5萬452件；未停讓行人有792件。

台中市警局表示，科技執法透過全天候自動化監控與警示作用，能有效遏止重大違規行為，對事故防制發揮具體成效。以大里區環中東路與德芳南路口、沙鹿區三民路與台灣大道口、北區太原路與崇德路口、中清路與五權路口等地為例，今年事故明顯減少。

民進黨議員陳俞融表示，許多新設科技執法路口的道路標線未調整，易生事故。她認為市府不應忽視交通工程改善，設置科技執法設備前，應重新審視道路標線設計，在易肇事路口，考慮交通工程改善，達到減少交通事故的根本目的。

國民黨議員吳瓊華建議，在易肇事路口，考慮交通工程改善，給民眾明確的行車標線，建議警察局在易肇事路口吊掛「交通事故及傷亡人數警示看板」，與交通局合作規畫安全及清楚可辨的CMS資訊可變標誌，才不會分散用路人視線，發生危險。

市警局長吳敬田強調，科技執法的初衷並非為開罰單創收，而是為導正駕駛人錯誤駕駛習慣、建立守法觀念，從源頭降低事故風險。未來市警局也將持續爭取經費，擴大科技執法設施建置，並搭配道路工程改善與交通安全宣導，守護市民行車安全。

