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盧秀燕取經世界級建築地標 盼「綠美圖」成亞洲新亮點
台中市長盧秀燕昨率團出訪澳洲，甫落地受到許多台灣僑胞熱情迎接，與盧秀燕大玩自拍，盧感謝並關懷僑胞在澳洲的生活。
台中市府訪團馬不停蹄，隨即轉往參訪「新南威爾斯美術館」。盧秀燕表示，由於該館擴建新館與台中將在年底開幕的「台中綠美圖」同樣由普立茲克建築獎得主「SANAA建築事務所」操刀設計，盼藉此行了解該館如何藉由新興建築優化觀展體驗與場館管理，同時強化行銷與對外溝通，為台中城市美學注入新思維。
「台中綠美圖」年底即將開幕，盧秀燕與澳方深入交流場館運營經驗，盧強調SANAA建築事務所風格強調空間的流動性與穿透感，以開放通透的設計巧妙連結室內與戶外空間，成功融合藝術、該館長期致力於國際重要藝術作品的展出，其中更包含台灣旅美藝術家李明維的作品「光之屋」，期許未來台中綠美圖，也能與新南威爾斯美術館一樣，成為世界級重要的藝文場館，並進一步提升城市知名度。
文化局指出，此次參訪除借鏡同樣由SANAA事務所設計的姊妹館經驗外，也就城市藝術文化政策推動進行深度交流。
文化局提到，該館專案總監Sally Webster也將應邀出席由台中市立美術館於年底舉辦的「交會之所—打造共融的文化場域」開館國際論壇，分享新南威爾斯美術館如何透過「雪梨現代計畫」，將建築、景觀、展覽與公共活動有機整合，深化美術館與城市的互動關係，讓文化藝術真正走入民眾生活。
此外，市府團隊此行也積極與新南威爾斯美術館及雪梨多個重要文化藝術機構建立連結網絡，為未來合作奠定基礎，例如共同策劃以當代議題為核心的展覽交流。市府期盼透過跨國合作，深化與國際文化機構的連結，推動台中文化藝術接軌國際，並持續將台中的多元文化成果推向世界舞台。
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