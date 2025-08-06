盧秀燕取經世界級建築地標 盼「綠美圖」成亞洲新亮點

台中市長盧秀燕昨率團出訪澳洲，甫落地受到許多台灣僑胞熱情迎接，與盧秀燕大玩自拍，盧感謝並關懷僑胞在澳洲的生活。

台中市府訪團馬不停蹄，隨即轉往參訪「新南威爾斯美術館」。盧秀燕表示，由於該館擴建新館與台中將在年底開幕的「台中綠美圖」同樣由普立茲克建築獎得主「SANAA建築事務所」操刀設計，盼藉此行了解該館如何藉由新興建築優化觀展體驗與場館管理，同時強化行銷與對外溝通，為台中城市美學注入新思維。

「台中綠美圖」年底即將開幕，盧秀燕與澳方深入交流場館運營經驗，盧強調SANAA建築事務所風格強調空間的流動性與穿透感，以開放通透的設計巧妙連結室內與戶外空間，成功融合藝術、該館長期致力於國際重要藝術作品的展出，其中更包含台灣旅美藝術家李明維的作品「光之屋」，期許未來台中綠美圖，也能與新南威爾斯美術館一樣，成為世界級重要的藝文場館，並進一步提升城市知名度。

文化局指出，此次參訪除借鏡同樣由SANAA事務所設計的姊妹館經驗外，也就城市藝術文化政策推動進行深度交流。

文化局提到，該館專案總監Sally Webster也將應邀出席由台中市立美術館於年底舉辦的「交會之所—打造共融的文化場域」開館國際論壇，分享新南威爾斯美術館如何透過「雪梨現代計畫」，將建築、景觀、展覽與公共活動有機整合，深化美術館與城市的互動關係，讓文化藝術真正走入民眾生活。