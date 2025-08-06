盧秀燕抵澳參訪新南威爾斯美術館 取經城市美學

台中市長盧秀燕昨晚率團出訪澳洲，今天抵達後前往「新南威爾斯美術館」參觀；盧秀燕表示，由於「台中綠美圖」年底開幕，盼了解場館管理，為台中城市美學注入新思維。

盧秀燕昨晚率團搭機出訪澳洲，市府今天發布新聞稿表示，盧秀燕落地受到許多台灣僑胞熱情迎接，與僑民大玩自拍，盧秀燕誠摯感謝，並關懷僑胞在澳洲生活，台中市府訪團馬不停蹄，隨即轉往參訪「新南威爾斯美術館」。

盧秀燕表示，由於此館擴建新館與台中將在年底開幕的「台中綠美圖」同樣由普立茲克建築獎得主「SANAA建築事務所」操刀設計，盼藉此行深入了解此館如何藉由新興建築優化觀展體驗與場館管理，同時強化行銷與對外溝通，為台中城市美學注入新思維。

「台中綠美圖」年底即將開幕，盧秀燕與澳方深入交流場館運營經驗，她強調，SANAA建築事務所風格強調空間流動性與穿透感，以開放通透設計巧妙連結室內與戶外空間，成功融合藝術。

盧秀燕認為，此館長期致力於國際重要藝術作品展出，其中更包含台灣旅美藝術家李明維的作品「光之屋」，期許未來台中綠美圖，也能與新南威爾斯美術館一樣，成為世界級重要藝文場館，並進一步提升城市知名度。

台中市文化局補充，除借鏡同樣由SANAA事務所設計的姐妹館經驗外，也就城市藝術文化政策推動進行深度交流；特別的是，此館專案總監也將應邀出席由台中市立美術館於年底舉辦的「交會之所－打造共融的文化場域」開館國際論壇，分享新南威爾斯美術館如何透過「雪梨現代計畫」，將建築、景觀、展覽與公共活動有機整合，深化美術館與城市互動關係，讓文化藝術真正走入民眾生活。