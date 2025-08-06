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台中「養地風」再起！以前摩鐵、幼稚園夯 現在這3種最熱門

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市14期重劃區。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市14期重劃區。圖／鄉林不動產研究室提供

台中市今年上半年房市交易冷，連帶土地交易也明顯降溫，「養地風」再起。鄉林不動產研究室觀察，有別於過去七期、八期以汽車旅館摩鐵、幼稚園養地，近期則是流行以停車場、連鎖店面或倉儲養地，不僅創造收益，又能避稅。

台中市地政局公布，台中今年6月買賣移轉棟數共3122棟，與去年同期相比，大幅衰退33.9%，交易量創近16個月新低，交易量比今年農曆過年還慘澹；台中市今年上半年土地買賣移轉筆數2萬6697筆、較去年同期3萬5513筆年減約25%，創近五年同期新低。

鄉林不動產研究室表示，新興重劃區剛開始完成開發時，除了土地買賣給開發商蓋房子推案出售外，有些地主就出租給大型餐飲公司，申請設置停車場或出租給汽車旅館摩鐵業，像是過去七期、八期重劃區以汽車旅館、大型餐廳、幼稚園養地，近五年來因房市熱，這些地因位處精華地段、地坪廣大且方正、整合容易，出現獵地潮而逐漸消失匿跡。

鄉林不動產研究室觀察，近半年來，可能因房市冷，土地交易降溫，新興重劃區內大型連鎖店面，如全聯賣場、麥當勞餐廳、無人停車場，如雨後春筍的冒出，有的改做收費停車場與倉儲等，連最夯、地價較高的十三及十四期重劃區也不例外。

台中市交通局資料顯示，台中市小型車停車位，2023年有14萬7649個、去年底增加至18萬1867個，到了今年第一季，暴增為18萬9001個，顯示一個季度就增加8000個停車位，年增率達21.8%。

鄉林集團董事長賴正鎰說，建商看到好地段的土地都不會放過，但確實現階段部分住宅案或商辦案因建築成本高、利率攀升與買氣冷而遞延推案，地主紛紛轉向低門檻的收益模式，但這個應該只是權宜的養地作法，等待房地產政策鬆綁、捷運等重大建設利多釋出，過些年或許又將搖身一變成為下一波推案熱區。

鉅陞建設去年3月買下台中七期重劃區內的芽米幼稚園。圖／本報資料照片
鉅陞建設去年3月買下台中七期重劃區內的芽米幼稚園。圖／本報資料照片

台中市 重劃區 停車場

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