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盧秀燕出訪澳洲挨轟淹水還出國玩 中市府：已啟動五大措施

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）昨日深夜率團出訪澳洲，她在機場表示，此行將進行城市建設考察，同時拓展經貿布局，讓中央與地方政府透過各自優勢分進合擊，讓美國對等關稅的危機變轉機。聯合報系記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨日深夜率團出訪澳洲，她在機場表示，此行將進行城市建設考察，同時拓展經貿布局，讓中央與地方政府透過各自優勢分進合擊，讓美國對等關稅的危機變轉機。聯合報系記者黃仲明／攝影

台中市長盧秀燕昨晚出訪澳洲，民進黨中市議會黨團今召開記者會質疑盧秀燕救災不力，要求盧立即返國。國民黨中市議會黨團書記長李中反批，若台中災情真的那麼嚴重，民進黨民代為何不留在台中救災，反而跑到南部去救災？

盧秀燕昨宣布出訪澳洲7天，消息曝光後，民眾灌爆盧的臉書，痛批「淹水都還沒處理完，盧秀燕立刻飛澳洲訪問」、「市長都不用勘災還敢叫人去救災啦」、「關稅是關你什麼事？」、「有錢去外國玩，沒錢發給市民」。

台中市議會民進黨團總召王立任表示，台中還有很多災區需要重建，如大坑山區及豐原有邊坡坍方，市民苦不堪言，盧秀燕卻帶著負責救災的建設局及交通局長出國，未帶有貿易專才的官員，居心何在？要求盧秀燕盡快返國坐鎮，全力投入災後復原工作。

議員林德宇說，盧秀燕說出國是為了關稅外交，現階段美國對澳洲的關稅是10%，是各國最低，但澳洲的代價是開放美牛進口，難道盧要學習這個談判條件嗎？他批盧秀燕沒有交代清楚災後搶修復原工作，就偷偷跑出門，這是棄台中市民於不顧，「盧市長還敢想選中華民國台灣的總統，門都沒有」。

議員張芬郁、黃守達說，此次考察根本是盧秀燕提前畢業旅行，盧說出訪首要目的是討論關稅問題，隨行名單卻只見地稅局與法制局長等人，質疑市府沒有足夠的人才進行對口交流。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，豪雨重創南部，民進黨政府第一時間未積極救災，還全力投入大罷免，事後民進黨中央才宣布要黨公職組隊救災，現在又宣布捐出一日所得，根本是意圖為民進黨中央南部救災不力轉移焦點。

李中說，南部許多地方至今仍滿目瘡痍，相較台中情況輕微，只是在豪雨當下因宣洩不及造成部分地區積水，且在市府積極處理後迅速恢復正常，「若台中災情真的那麼嚴重，民進黨民代為何不留在台中救災，反而跑到南部去救災？」民進黨以此要求市長盧秀燕不能出國考察，實在是不知所謂。

盧秀燕今指示台中市副市長鄭照新召開跨局處災後復原會議。鄭照新表示，雖然台中相較南部災情輕微，但市府積極處置，跨局處啟動五大措施，包括加速山區邊坡保護與道路修復，也啟動環境消毒、災損農作救助與衛生醫療關懷等多面向作為，讓市民安心。

台中市政府統計，連日豪雨，共造成320戶民宅積水，另有285處災情通報，目前均已初步清除，其中有97處均完成搶通，後續仍需進行復健工程。

盧秀燕 民進黨

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