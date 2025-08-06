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綠營指盧秀燕出訪棄市民不顧 藍營駁不知所謂

中央社／ 台中6日電
台中市長盧秀燕出訪澳洲，預計十一日凌晨返國。聯合報系記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕出訪澳洲，預計十一日凌晨返國。聯合報系記者黃仲明／攝影

台中市長盧秀燕昨晚率團出訪澳洲，台中市議會民進黨團認為，台中大雨多處成災，盧秀燕卻在放晴後出國，棄市民不顧；國民黨團對綠營說法表示，「實在是不知所謂」。

盧秀燕5日晚間率團搭機赴澳洲參訪，預計11日返台。台中市議會民進黨團今天召開記者會，總召王立任說，颱風加上豪大雨造成南部重大災情，同島一命，黨團決定捐出一日所得，協助受災民眾。

王立任表示，台中大坑、霧峰、烏日傳出災情，土石崩落、道路中斷，災後重建工作尚未完成，盧秀燕卻在放晴後選擇出訪澳洲，「必要性和正當性不足」；負責災情修復與基礎建設重建的建設局、交通局長也隨行出訪，更讓市政指揮體系出現空窗。

台中市議會國民黨團書記長李中則表示，南部地區在這波豪大雨受災慘重，相較之下，台中市情況輕微，豪雨當下因宣洩不及造成部分地區有積水，市府處理後恢復正常，若台中災情真的那麼嚴重，民進黨民代為何不留在台中救災，反而跑到南部去救災？以此要求盧秀燕不能出國考察，「實在是不知所謂」。

澳洲 盧秀燕

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