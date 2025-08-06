聽新聞
0:00 / 0:00
彰化縣民運動會開賽！三天選拔全運戰將 加碼獎金拚士氣
彰化縣114年縣民運動大會今日起一連三天在縣立體育場登場，縣府今年加碼提供21萬元獎金，作為鄉鎮市公所田徑總錦標獎勵，盼藉此激勵士氣、提升競技表現，並同步選拔優秀選手，代表彰化縣出戰10月於雲林舉行的全國運動會。
本屆賽事共有來自全縣26個鄉鎮市、共2298位選手參賽，角逐趣味競賽、田賽、徑賽及混合運動等項目，場面熱烈。為鼓勵鄉鎮市踴躍參與，縣府自去年起設置獎金制度，去年提供15萬元，今年進一步提升至21萬元。田徑總錦標部分，第一名可獲6萬元獎金，第二名5萬元，第三名4萬元，依序至第六名也有獎勵。
縣長王惠美指出，112年全國運動會中，彰化縣選手表現亮眼，共奪下7金、5銀、22銅，累計34面獎牌，成績值得肯定。縣府也持續強化運動發展，積極推動運動空間建設，和美及鹿港運動館已動工，二林、溪湖、田中、北斗等地的場館也正規劃設計中，同步推進基礎校園體育設施改善與三級運動選手培訓，朝向打造全齡化、專業化與健康化的運動城市目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言