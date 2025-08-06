彰化縣民運動會開賽！三天選拔全運戰將 加碼獎金拚士氣

彰化縣114年縣民運動大會今日起一連三天在縣立體育場登場，縣府今年加碼提供21萬元獎金，作為鄉鎮市公所田徑總錦標獎勵，盼藉此激勵士氣、提升競技表現，並同步選拔優秀選手，代表彰化縣出戰10月於雲林舉行的全國運動會。

本屆賽事共有來自全縣26個鄉鎮市、共2298位選手參賽，角逐趣味競賽、田賽、徑賽及混合運動等項目，場面熱烈。為鼓勵鄉鎮市踴躍參與，縣府自去年起設置獎金制度，去年提供15萬元，今年進一步提升至21萬元。田徑總錦標部分，第一名可獲6萬元獎金，第二名5萬元，第三名4萬元，依序至第六名也有獎勵。