台中龍井路人驚見4馬逛大街！警民聯手送馬兒回家

台中市龍井區觀光路298巷內，有民眾驚見四匹馬大搖大擺地在路邊享用起「晚餐」報警，警方查出是附近的馬術運動中心飼主外出時，未注意側門未關妥所致，造成馬匹離家出走近1小時，員警和紀姓民防人員協助將馬匹暫安置，通知飼主到場帶回，並依道路交通管理處罰條例舉發。

台中市警局烏日分局龍津派出說明，昨晚7時20分獲報在龍井區觀光路298巷路旁有2大2小的馬匹大啖美味的牧草。員警趕赴現場，為避免發生意外，當下進行人車交通管制，同時通報農業局畜牧科協助聯繫馬主人，希望能盡快找到飼主。

警方為避免驚嚇悠閒吃草的馬匹，也聯繫住在附近的紀姓民防人員協助，在等候馬主人抵達前，提供空間及牧草給馬兒，讓牠們安心盡情享用，現場宛如變成臨時動物園的餵食區。

在歷經半小時後，心急如焚的馬主人趕赴現場表示，晚間外出時，未注意側門沒關好，頻頻感謝現場員警辛勞保護馬兒們及指揮車輛行車安全，與熱心民眾報案，對於造成他人的困擾深感歉意。

台中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，飼主應確保家畜、動物與飼養處所的安全，避免動物意外逃脫，造成對交通和公共安全的危險，也呼籲民眾如遇家畜、動物於道路等公共場所遊蕩，務必與其保持安全距離並快速離開，切勿驚擾、觸摸、逗弄，以免發生危險。