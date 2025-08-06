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移民署志工劉雪華獲雙獎肯定 付出被看到和感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
移民署台中市第二服務站今天舉辦教育訓練，志工劉雪華獲雙獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署台中市第二服務站今天舉辦教育訓練，志工劉雪華獲雙獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供

移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦志工通譯教育訓練，活動中頒發內政業務志願服務銀質獎及移民署服務優良志工獎項給資深志工劉雪華，表彰她多年來投入移民服務的無私奉獻，她說服務外配和家屬，常在街頭被對方認出和感謝，自己的付出被看到，有成就感。

劉雪華投入志工服務已18年，熱忱支持站內業務，以豐富的經驗與親切的態度，成為民眾信賴的重要夥伴，她溫暖的笑容成為台中市第二服務站最佳代言，今年榮獲內政部頒發內政業務志願服務銀質獎與移民署服務優良志工獎，她說能與一群熱情志工、通譯與同仁一起努力，是人生中最珍貴的經歷。

服務站專員邱仕朝表示，劉雪華展現出高度的同理心與責任感，自投入志工行列以來，協助無數外籍人士順利解決疑難問題，讓服務流程更加順暢，深獲民眾與同仁一致敬重與肯定，是實至名歸的服務典範。

為持續優化多元文化服務環境，今天教育訓練邀請逢甲大學外國語文學系助理教授蔡明秀、社會工作師陳湘銘、家庭暴力防治督導蔡淑琪、性侵害防治督導彭佳慧及律師張捷安等多位專業講師，針對志工與通譯實務進行深度授課。課程內容涵蓋通譯倫理與實務操作、多元文化敏感度、跨文化溝通技巧，及外籍人士常見法律問題與應對方式等，透過情境模擬與經驗分享，強化志工通譯面對實務狀況的應變與協助能力。

移民署台中市第二服務站今天舉辦教育訓練，志工劉雪華獲雙獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署台中市第二服務站今天舉辦教育訓練，志工劉雪華獲雙獎肯定。圖／移民署台中市第二服務站提供

移民署 台中市 教育訓練

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