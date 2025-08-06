e藥整合計畫長輩用藥安心 豐原醫院獲衛福部提升服務品質獎

衛生福利部豐原醫院推「e藥整合跨域合作，高齡用藥安心無礙」計畫，今年獲得衛福部頒發的「提升服務品質計畫」肯定，豐原醫院院長李永恒將獎項回院頒發給藥劑科團隊，他說這項榮譽不只是對醫院專業實力的肯定，更代表豐原醫院用心守護每一位長輩健康的決心。

豐原醫院表示，台中山線地區老年人口比例高，慢性病盛行，就醫常要跑不同科別或醫療機構，許多患者吃了重複的藥，增加身體負擔與風險，豐原醫院藥劑科從民國107年起，組成「五福藥師圈」團隊，整合多科用藥、優化就醫流程，並結合數位科技、醫療判斷與社區關懷，持續每年推動創新的「e藥整合計畫」。

提升病人用藥的安全和品質，能有效減少醫療浪費和照護人力的壓力，反應在慢性病患者「用藥整合前後平均品項數」成效上，從平均11.1顆藥，整合用藥後平均降至9.7顆藥，讓患者不重複用藥，且降低身體負擔。

豐原醫院表示，這項計畫一大亮點，由豐原醫院資訊室自行開發的用藥整合系統，病人就醫時，系統能自動篩選出有使用自備藥、中草藥、保健食品等多重用藥的住院病人，藥師會主動進行住院用藥訪視，教導民眾正確的用藥資訊，也會協助找出交互作用的藥物，系統可立即傳送用藥建議至醫師手機、醫師也可即時點選回覆意見，訊息傳遞快速又方便。

在病人急性期時就積極介入，即時提供心衰竭緩解藥物，並搭配國際最新治療指引，讓病人在住院初期就能接受個別化用藥計畫，達成從急性期到急性後期全面的照護。