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影／台中68處科技執法成績大公開 上半年一違規開18萬張罰單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，今年1月至7月告發23萬餘件。圖／台中市警局提供
台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，今年1月至7月告發23萬餘件。圖／台中市警局提供

台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，統計今年上半年，以不依標誌標線號誌行駛的違規行為位列告發件數第一名，告發18萬餘件，比居次的闖紅燈為5萬多件，高出三倍多，但警方也發現，設置科技執法的路口，車禍死傷、件數都比去年同期減少，減幅在37％至47％間。

台中市警局近年根據百大易肇事路口、各分局前十名易肇事路口中，逐年擇定68處路口設置科技執法設備，透過全天候不間斷運作及警示效果，以精準執法方式，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線與車不停讓行人等易引發肇事之重大違規行為加強取締。

經統計，今年1至7月取締各類交通違規23萬6421件，其中以不依標誌標線號誌行駛18萬5,177件最多、闖紅燈5萬452件次之、未停讓行人792件再次之。

另外，今年設置科技執法路口的車禍發生件數為1083件，比去年（2024年）同期減少516件，減幅為47%，死傷人數減少398人，減少比例達37.4%，事故發生數據整體呈現下降趨勢，顯見透過科技執法，對於提升交通安全有成效。

台中市交大指出，事故防制成效以大里區環中東路與德芳南路口、沙鹿區三民路與台灣大道路口及北區太原路與崇德路口、北區中清路與五權路口等4處路口減少較多。

市警局將持續爭取經費，推動建置各項科技執法設備，結合道路工程改善及交通安全宣導，以守護市民交通安全。

台中市警局長吳敬田強調，設置科技執法設備的目的不是要開出罰單，而是要促請用路人養成遵守交通規則的良好習慣，從根源導正錯誤的駕駛習慣，方能大幅降低交通事故的發生。

市警局呼籲，駕駛人行經路口時，務必要提高警覺、謹慎慢行及停讓穿越的行人，以共創本市優質、安全的交通環境。

台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，今年1月至7月告發23萬餘件。圖／台中市警局提供
台中市警局在全市68處易肇事路口設置科技執法設備，今年1月至7月告發23萬餘件。圖／台中市警局提供

台中市 闖紅燈 科技執法

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