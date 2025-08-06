受邀陪赴乳房檢查 60歲婦人意外發現罹癌

1名60歲婦人因鄰居聽完乳癌防治講座後邀了一起去做乳房外科檢查，原本心想只是陪著去做，未料竟發現左側乳房的腫瘤為惡性。所幸及時發現，仍屬早期，接受腫瘤切除與淋巴結摘除術後，目前恢復良好，乳房也能保留，讓她直呼幸運。

台中市長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，日前受邀至社區長青學苑舉辦乳癌防治講座，現場反應熱烈。講座後，一位熱心的學員邀請鄰居一起就醫做乳房檢查。婦人主訴左側乳房腫塊去年曾在他院切片診斷為良性，之後並未持續追蹤。經超音波檢查，發現其腫塊邊界不清楚、形狀不規則，經再次切片後確診為乳癌。

李育嘉說，乳癌初期往往沒有症狀，良性診斷後仍須持續追蹤，才能避免遺漏惡性變化，因此定期追蹤與必要時的複檢格外重要。如果能持之以恆定期檢查，其實很有機會在癌前病變或原位癌階段就發現問題，並且及時治療，達到完全痊癒的可能。

他說，以這名婦人為例，因腫瘤發現得早，不僅順利接受手術，術後亦無需化療，且未見明顯轉移跡象。乳癌雖為台灣女性最常見的癌症，但若及早診斷與治療，第一期乳癌的五年存活率可高達98%。

李育嘉說，國健署已擴大乳房攝影篩檢補助年齡至40至74歲，民眾應善用資源，特別是有腫塊、乳頭內陷或分泌異常時，更不應輕忽，每一次定期檢查，都是與健康拉近距離的關鍵一步。