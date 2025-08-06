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南投生命禮儀園區 最快明年下半年啟用
使用逾40年的南投縣立殯儀館因空間老舊不足，縣府斥資近4億元於現址旁新建「生命禮儀園區」，施工逾2年，硬體工程預計本月完工，最快明年下半年啟用。
新園區設有3棟主體建物，包含服務中心、祭祀大樓與大體中心，新增禮廳7間、獨立靈堂27間，並配置清洗室、解剖室、入殮區、停棺室、偵查庭及辦公室等空間等功能空間，可望大幅紓解治喪空間不足問題。
縣府表示，目前正進行內部空調、冰櫃等設施設備裝修，以及銜接舊館服務動線等規畫設計，若年底前完成發包，明年下半年可望啟用。另將改善停車與靈柩車動線，並規畫改建園區內老舊金爐為環保設施，提升空氣品質與環境舒適度。
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