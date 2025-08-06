彰化大城抗議農地種電 說明會流會

彰化縣大城鄉頂庄村近日因太陽光電開發案引發激烈爭議。光電業者豐渠能源公司在頂庄國小開說明會，鄉民質疑「農地種電」黑箱作業，成立反光電自救會前往抗議，雙方現場僵持逾1小時，業者最後提前離場，說明會流會。

本案涉及頂庄村，屬中央認定之低地力區塊，豐渠能源預計承租開發太陽能設施。雖業者強調一切依法進行，但說明會未見縣府或鄉公所官員出席，引發民眾質疑合法性。縣府回應，目前尚未收到此案正式申請文件。

「農地種電是黑箱作業」巫姓農民說，光電業者私下個別找人簽名、租地，缺乏透明。他說，說明會場有一半是外地來的民眾，說明會代表性何在？

許姓農民說，大城農地能種甘藷、花生、小麥、水稻，並非貧瘠土地，批評「低地力」標籤是對家鄉的汙名化。他說，近年甘藷行情佳，每甲收穫可達10萬台斤、單價甚至上看40元，1年只要收2次，「種電根本不划算」。

陳姓村民擔心田地被光電設施包圍，溫度升高不利農作物生長，以後清洗、雨水沖刷太陽能板恐釋出汙染物，不利農作，他堅決反對鄰田設置太陽能光電板。

業者再三要求讓說明會能依規定、流程進行，並說明不是辦完說明會即定案，應讓支持的一方也能聆聽說明會。但現場反對聲浪大，光電業者匆匆離開，多名地主見狀也離去，說明會流會。

政界人士坦言，大城鄉農地種電優缺點見仁見智，優點是閒置土地可再利用，缺點是滿滿光電板沒其它產業，外出青年不會回流，只會越來越沒落，基層面對中央政策充滿無力感。

縣府表示，依電業法規定2MW以上案場由經濟部能源署管轄。業者籌設許可前須辦理地方說明會並檢附主管機關同意函，縣府接獲完整文件後，啟動聯合審查程序，由內外部學者專家共同審議可行性與環境衝擊。