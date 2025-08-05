工廠學徒研發烤肉爐獲得專利 張錦松成模範父親

彰化縣大城鄉公所今表揚模範父親，潭墘村推薦的張錦松國小畢業，以「做什麼，像什麼」期勉子女，他的兩名孩子取得碩士學位，一名取得學士學位；教養子女有成、家庭和樂，張錦松獲縣政府表揚為彰化縣模範父親。

大城鄉公所演藝廳整修中，表揚模範父親大會移師二林鎮文化教育園區，大城婦女才藝團體表演舞蹈暖場，鄉長陳玉照和鄉公所主管領頭走紅毯，全鄉15村推薦的模範父親依序走進會場接受表揚及大城鄉各界致贈禮物道賀。鄉公所比照表揚模範母親，招待龍蝦海鮮大餐，鄉長陳玉照獻唱，氣氛溫馨歡樂。

縣表揚模範父親張錦松72歲，潭墘國小畢業即到工廠當學徒，曾在五金、電子、機械等工廠工作，學會沖床、捲線、開模、組裝電路板等技術，他融會貫通後自立門戶也開工廠，先發明八角形烤肉網，因電鍍麻煩就思考製造、使用都方便的烤肉用品，研發一款易成烤肉爐，折疊式焊接網架可輕易打開，適合戶外烤肉，獲得我國專利。

張錦松說，專利轉移給某廠商，據了解年產約20萬個，他沒獲得分潤，市面卻出現大量仿冒品，他氣得提告，律師費花了約百萬元遏止仿冒歪風，他仍沒因此獲利；研發與製造過程中，他受傷失去右手兩截手指，新產品被肯定就是最大回報與快樂。

「做什麼，像什麼。」張錦松說，他常告訴孩子認真做事，孩子不負期待都很上進；子女陸續長大自立，他年屆花甲決定退休務農，種植多種蔬果和水稻，近年自感年事已高即專心種水稻，以稻農自居，當開心的專業農民。