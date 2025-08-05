南投市鳳山衛生室喬遷揭牌 微熱山丘許銘仁促成

南投市鳳山衛生室原址老舊，微熱山丘創辦人、鳳山寺主委許銘仁促成鳳山寺提供新址土地給南投市衛生所無限期、無償使用，鳳山寺還出資新台幣200多萬元整修、裝潢內部空間。

南投市衛生所鳳山衛生室遷移到南投市鳳山里八卦路1262號，今天舉辦揭牌儀式，南投縣長許淑華、微熱山丘創辦人許銘仁、南投縣衛生局長陳南松、南投市長張嘉哲等人出席。南投市衛生所表示，鳳山衛生室每週二下午2時至4時巡診服務，盼新環境更貼近民眾需求。

許淑華致詞表示，原衛生室空間狹小、建物老舊，早已不敷使用，感謝鳳山寺管理委員會主委許銘仁無私、慷慨捐地興建，是促成新衛生室落成重要關鍵，也感謝國民黨籍南投縣議員林憶如爭取醫療設備經費，讓新鳳山衛生室不只換空間，更提升服務品質與功能。

許銘仁說，衛生室落成是靠很多人促成和資源連結，希望地方事務可由眾人合作，尤其鳳山寺能量與資源可協助地方發展，鳳山寺未來也會進行公共廁所整建、成立長輩生活之家，提供社區長輩共餐與促進健康的好去處，讓鳳山寺成為居民生活與活動中心。

陳南松說，鳳山衛生室長年深耕南投市偏遠地區健康服務，包含巡迴醫療、長者關懷、社區衛教等，都是第一線角色，這次新址啟用除改善環境，設施功能也更完善，設有診療空間、衛教諮詢區、無障礙設施，持續提供定期巡診、疫苗接種、健康促進等服務。