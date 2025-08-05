台灣第二大甘藷產地要改種電？彰化大城說明會群情激憤 不歡而散

彰化縣大城鄉339公頃農地被認定為低地力土地，太陽能光電業者承租頂庄村土地將開發，今在頂庄國小活動中心舉辦說明會，反對開發的鄉民成立反光電自救會前往抗議，雙方激烈對峙1小時，光電業者離場，說明會流會。

舉辦說明會的豐渠能源公司強調，一切依法、依程序進行。民眾質疑，沒縣政府、鄉公所官員列席，說明會合法性存疑。會後縣政府說明，縣政府尚未收到豐渠能源規畫在大城鄉設置太陽光電案的正式申請文件。

頂庄國小已廢校，寂靜校園今熱鬧滾滾，豐渠能源業者再三要求抗議民眾安靜，讓說明會能依規定、流程進行，說明會之後還有很多程序要走，不是辦完說明會即定案，且會場仍有不少地主和民眾希望閒置農地設置光電發電系統，應讓支持的一方也能聆聽說明會。

「農地種電是黑箱作業。」巫姓農民說，光電業者暗中找人簽名、租地，未事先告知村民。巫姓農民質問，說明會場有一半是光電業者的外地民眾，說明會代表性何在？

許姓農民氣憤的說，大城鄉農地可種植甘藷、花生、小麥、葉菜、水稻，政府和光電業者稱要種電的農地是低地力，汙名化大地鄉土地，令人不服。另一名許姓農民表示，他種甘薯約3甲地，每甲收穫10多萬台斤，最近雨災，甘薯每台斤上看40元，一年若收成兩次，種電划不來。

陳姓村民擔心田地被光電設施包圍，溫度升高不利農作物生長，以後清洗、雨水沖刷太陽能板可能釋出汙染物質對農作物不利，業者雖堅稱合法承租農地，別人管不著，他以利害關係人身分，堅決反對鄰田設置太陽能光電板。

大城鄉反光電自救會、彰化縣環保聯盟、頂庄村民高呼「要種田不種電，堅決反對。」光電業者見抗議民眾聲勢浩大，匆匆離開會場，多名地主見狀也離去，說明會流會。

大城鄉公職人員今以各種原因避開說明會，有政界人士指出，大城鄉農地種電優缺點見仁見智，優點是閒置土地可獲利用，缺點是滿滿光電板沒其它產業，外出遊子更不會回流，大城只會越來越沒落，基層面對中央政策充滿無力感，只能讓郷民對話產生結論。