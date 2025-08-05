斥資近4億！南投生命禮儀園區將竣工 內部開箱、空拍也曝光

南投縣立殯儀館使用逾40年，空間不足且老舊，縣府斥資近4億元新建生命禮儀園區，耗時2年多，園區已見雛形，地方關心何時啟用。縣府表示，硬體工程本月完竣，但需裝修設備，最快明年下半年啟用，增加禮廳7間及小靈堂27間。

隨國人喪儀觀念改變，漸轉往殯儀館治喪，縣立殯儀館內現有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜等空間，近年經常不敷使用，每逢民俗旺日更是供不應求，更因殯儀館於1981年啟用至今已44年，且歷經921地震，建物老舊甚至損壞。

縣府向中央爭取1億元經費，並自行籌措2億9665萬元，利用現有殯儀館旁東側土地新建生命禮儀園區，於2022年底發包動工，經施工2年多時間，近期園區已見雛形，其園區空拍圖今也曝光，外觀顯得簡約俐落，民眾則關心何時啟用。

縣府表示，該園區硬體工程本月將完竣，設有服務中心、祭祀大樓及大體中心共3棟建物，其中有禮廳7間及獨立靈堂27間，並有清洗室、解剖室、入殮區、停棺室、偵查庭及辦公室等空間，可望紓解縣內殯儀館供不應求壓力。

唯園區建物雖竣工，但內部空調、冰櫃等軟體設備或設施仍待裝修，也將展開新舊館區服務動線銜接工程，目前正進行相關規畫設計，若今年底前發包順利，最快明年下半年啟用，而其停車空間除汽機車分區，也將進一步規畫靈柩車專用道。