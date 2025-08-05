台中國際會展中心完成交付外貿協會 預計年底開館

台中國際會展中心於去年9月完工及展開驗收，台中市政府今天表示，市府團隊已完成交付，由中華民國對外貿易發展協會接手，辦理後續營運整備作業，預計今年底正式開館。

台中市政府透過新聞稿說明，市府斥資新台幣89億元打造、歷經多年籌劃與施工的國際會展中心，建設局已於去年9月完工並展開驗收。配合營運需求，首創導入第三方專業單位全面檢視19類系統、715項目、1230處功能測試，並進行維護與管理調整。

建設局長陳大田表示，台中國際會展中心如期於去年9月順利完工，並於今年7月15日完成交付作業。後續營運將由外貿協會接手，依契約規劃辦理基本營運設備建置與補充工程等投資項目，透過民間資源挹注，共同打造中台灣最具吸引力的國際級會展環境，預計今年底正式開館。

陳大田指出，台中國際會展中心為全台唯一緊鄰大面積綠地的會展場館，擁有最複雜的曲面屋頂結構，並設有挑高26.2公尺的「TreeGate」半戶外空間，施工難度極高。工程成功經受丹娜絲颱風考驗，展現卓越品質與韌性。

陳大田說，會展中心展場採用硬化地坪與完整布展管溝，提升耐用與機能性，並導入分區節能系統，取得鑽石級綠建築標章與銅級候選智慧建築證書，展現市府對功能、安全與永續的高標準。

建設局表示，台中國際會展中心以雄偉且具特色的外觀，營造出台中新地標形象，夜晚點燈後更閃耀七彩光芒，展現建築磅礡氣勢。未來場館可容納2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳，整合從製程、設計到展銷的完整產業鏈，打造具國際競爭力的會展平台。