彰化和美彰新路跨六股圳橋面過窄 立委爭取設喇叭口改善
彰化縣和美鎮彰新路四段444巷口跨越六股圳農水路的橋梁橋面過於狹窄，大型車輛轉彎必須橫跨對向車道，造成居民通行不便，更曾發生車禍事故，立委陳素月接獲民眾陳情，今天會同相關單位勘察，將由農業部農水署申請撥用所屬空地拓寬道路及橋梁改善。
陳素月今天邀集農田水利署彰化管理處及彰化縣政府水資處、工務處及和美鎮公所等單位，以及縣議員賴清美、周君綾等地方民代前往現場會勘。陳素月說，此一橋面寬度確實不足，存在用路安全隱憂，經會勘後，農水署同意初步由道路主管機關優先改善橋梁為喇叭口設計，增加轉彎寬度。
陳素月說，後續請和美鎮公所提出道路拓寬興辦計畫，向農業部農水署申請撥用所屬空地，拓寬道路及橋梁面積，提供民眾更便利而安全的交通。
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