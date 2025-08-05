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彰化福興西勢村獲銀級低碳認證 縣內銀級總數全國第2

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供

彰化縣積極推動「低碳永續家園評等制度」，全縣已有565個村里參與評等認證，比率高達95.6%，目前已有 1個鄉、13個村里獲得「銀級」認證，另10個鄉鎮及99個村里取得「銅級」認證。今年「銀級」再增福興鄉西勢村，是各縣市銀級認證總數的第2名。

彰化縣環保局表示，福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，展現村里社區攜手打造低碳永續家園的實踐力與凝聚力，逐步實現低碳生活的在地落實，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。

環保局長江培根表示，推動低碳永續家園評等不僅著重環境面向，更強調在地文化與社區參與的結合，透過在地動員與專業輔導機制的建置，更凝聚強大的環保行動力。

環保局指出，彰化縣埔鹽鄉秉持環保永續理念，積極推動垃圾減量及資源回收、推廣設備節能低碳作為，去年獲環境部最高等級「銀級」認證，成為彰化縣首獲「銀級」認證的鄉鎮，今年更藉由低碳永續家園銀級認證優勢，經輔導團隊協助成功取得環境部前瞻基礎建設競爭型計畫補助750萬元，充分展現地方創新與行動力。

彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供
彰化縣福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。圖／縣府提供

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