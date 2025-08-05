彰化福興西勢村獲銀級低碳認證 縣內銀級總數全國第2

彰化縣積極推動「低碳永續家園評等制度」，全縣已有565個村里參與評等認證，比率高達95.6%，目前已有 1個鄉、13個村里獲得「銀級」認證，另10個鄉鎮及99個村里取得「銅級」認證。今年「銀級」再增福興鄉西勢村，是各縣市銀級認證總數的第2名。

彰化縣環保局表示，福興鄉西勢村推動生態綠化、綠能節電、資源循環、低碳生活與永續經營等多元低碳行動，展現村里社區攜手打造低碳永續家園的實踐力與凝聚力，逐步實現低碳生活的在地落實，榮獲環境部低碳永續家園「銀級」認證，也是福興鄉第一個取得低碳永續家園銀級認證的村里。

環保局長江培根表示，推動低碳永續家園評等不僅著重環境面向，更強調在地文化與社區參與的結合，透過在地動員與專業輔導機制的建置，更凝聚強大的環保行動力。